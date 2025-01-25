跑鞋推薦｜Li-Ning飛電5引進「超䨻」技術　業界最強輕彈腳感

Li-Ning全新飛電5系列碳板跑鞋家族正式登場，首度引進突破性「超䨻」中底輕彈科技及彈輕比概念，帶來更輕盈、更具爆發力的革命性體驗。飛電5系列涵蓋飛電5 CHALLENGER、飛電5 ELITE及飛電5 ULTRA三大鞋款，不論訓練還是競賽，均能提供精準支援，助跑手跑出巔峰表現。

「超䨻」科技加持 輕彈跑感締造極致彈輕比

Li-Ning「䨻」輕彈中底科技自2019年發布以來，如今再度進化，迎來「超䨻」誕生！同時，Li-Ning 亦提出「彈輕比」概念，即能量回歸率與密度的比值，可同時量化中底材料的回彈性和輕量化，以助跑手快速了解中底物料的核心技術性能。

「超䨻」中底科技突破性能極限，密度低至0.07g/cm³，並提供高達89%的能量回饋率，帶來輕盈且高回彈的腳感，彈輕比更是業界最強，達到1271.42，造就超臨界材料的性能巔峰。配合鞋款的全掌式碳板，增強每次抬腿至落地的流暢度，助跑手在競速中穩定推進、釋放最大動能。