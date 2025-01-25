跑鞋推薦｜Li-Ning飛電5引進「超䨻」技術　業界最強輕彈腳感

Li-Ning全新飛電5系列碳板跑鞋家族正式登場，首度引進突破性「超䨻」中底輕彈科技及彈輕比概念，帶來更輕盈、更具爆發力的革命性體驗。飛電5系列涵蓋飛電5 CHALLENGER、飛電5 ELITE及飛電5 ULTRA三大鞋款，不論訓練還是競賽，均能提供精準支援，助跑手跑出巔峰表現。
「超䨻」科技加持 輕彈跑感締造極致彈輕比
Li-Ning「䨻」輕彈中底科技自2019年發布以來，如今再度進化，迎來「超䨻」誕生！同時，Li-Ning 亦提出「彈輕比」概念，即能量回歸率與密度的比值，可同時量化中底材料的回彈性和輕量化，以助跑手快速了解中底物料的核心技術性能。
「超䨻」中底科技突破性能極限，密度低至0.07g/cm³，並提供高達89%的能量回饋率，帶來輕盈且高回彈的腳感，彈輕比更是業界最強，達到1271.42，造就超臨界材料的性能巔峰。配合鞋款的全掌式碳板，增強每次抬腿至落地的流暢度，助跑手在競速中穩定推進、釋放最大動能。
飛電5 CHALLENGER：訓練、比賽皆宜 提升速度的極致選擇
飛電5 CHALLENGER為訓練及比賽而生，兼具高回彈與穩定性，幫助你輕鬆提速。中底上層全掌搭載Li-Ning「超䨻」科技，能量回饋率高達89%，單隻重量低於200g（以男裝US8.5計算），並加入升級版T700加強碳板進一步增強推進力，在加速過程中依然保持步伐流暢，輕鬆掌控節奏。中底下層則運用Li-Ning「䨻」承托設計，確保落地更穩。鞋型設計採用Li-Ning最速曲線系統，前掌加倍翹起搭配中底弧形加厚，運用槓桿原理，為每步注入源源不絕的動力。
鞋面應用「䨻絲」科技，以創新細密織法確保極致貼合，相較傳統MONO材料，透氣性能提升35%。鞋底用上GCR輕質止滑橡膠，抓地力及耐磨性都大大提升，能應付日常訓練及比賽。
飛電5 ELITE：精英之選 加厚超䨻帶來流暢滾動跑感
飛電5 ELITE專為競賽精英而設，同樣套用Li-Ning「超䨻」輕彈科技，相比前代飛電4 ELITE，回彈率提升4%，助跑手在競速時快速轉換步伐。而鞋款輕量化提升20%，每隻重量195g以下（以男裝US8.5計算），厚度大增至38mm，締造澎湃腳感，推進力一觸即發。內嵌升級T1000全掌滾動型鏟形碳板，與前掌獨創蹠枕科技的枕狀軸完美結合，讓能量迅速由中掌過度至前掌，強化蹬伸效率，減少能量損耗。
鞋面同樣採用「䨻絲」科技，確保比賽過程中腳部保持乾爽舒適。同時，鞋楦設計貼合足部形態，提供鎖定及包覆性。為提升穩定及耐用性，飛電5 Elite搭載更耐磨、更防滑的Li-Ning GCU物料，即使在濕滑路面，都能發揮精英水平。
飛電5 ULTRA：雙弜、超䨻、碳板三大聯手 注入王者級澎湃推進力
旗艦級的飛電5 ULTRA旨在為頂級運動員提供更澎湃推進力，鞋款採用全掌升級T1000異構碳板，配合首度面世的雙弜科技：於前掌及中足位置分別加入上層全掌碳板、下層支撐碳板及足弓中空結構的弜技術，營造雙倍減震回彈效果，結合中底全掌「超䨻」技術，三大核心科技聯手，領銜為跑手帶來卓越的滾動跑感及推動力，中底厚度更大幅加至39.5mm，不論是體力充沛時前掌落地，或是體力下降時中前掌落地時，都能減少長距離跑步時的肌肉疲勞，同時維持穩定推進，將跑步經濟性提升1.41%。
鞋面則搭載全新「䨻絲」科技，透氣性能提升35%，並結合一體式襪套設計，提供更貼合的包覆感，確保長距離跑步時鞋腳合一，避免運動過程中的滑移與不適。飛電5 ULTRA用上超薄1.2mm GCU鞋底，降低鞋體重量（每隻195g以下，以男裝US8.5計算），提高長距離跑步時的穩定性與抓地力。
*所有數據均與飛電4同型號對比，數據來自Li-Ning運動科學研究中心。