跑鞋推薦｜UA Velociti Elite 2 後掌差距縮窄至2mm 耐用碳板鞋面世

今期跑鞋推薦是Velociti Elite 2。UNDER ARMOUR為此重整結構、奪目顏色、精心設計細節作為升級重點，助跑手穿上，以輕孟的足感兼具爆發力在長距離和中距離跑步比賽如馬拉松取得好成績。
Velociti Elite 2鞋身加高 前後掌差距減至2mm
UA跑鞋Velociti Elite 2延續了上一代的技術再度升級，既Velociti Elite 2延續了上一代中底科技結構，上層採用加厚的PEBAX泡棉物料，為雙腳帶來極致柔軟回彈與能量回饋感受；中層採用全掌全掌碳纖維墊片，讓每一步都充滿爆發力；底層採用Supercritical FLOW 一體式鞋底設計，同時擁有緩衝耐磨、柔軟輕盈的特性，更為增強對咱手雙腳緩震保護。
Velociti Elite 2鞋身重整結構後，高度由36mm - 28mm 增高到 39.5mm - 37.5mm，加強了整體舒適感，同時也把前後掌差距由原本的 8mm 降到 2mm，完美幫助跑手提升整體步頻、推蹬感，呈現超自然的極速爆發力。
Velociti Elite 2透氣 香港夏天必備
Under Armour跑鞋Velociti Elite 2採用WARP 2.0 極致透氣網布，以鮮艷奪目紅目配黑色線條，透過精簡鞋面壓紋來減少跑步摩擦不適，更輕巧地鎖緊雙腳，帶來最佳的穩定性和最大透氣度。同時，配置360° 反光設計，增加低光源環境下跑步的能見度。另外，鞋墊採用 TPE 彈性舒適物料，以黏著式穩定鞋底，確保鞋墊不會在比賽過程中出現移位滑動，提升跑步過程的舒適度，讓跑者的每一步都能穩定發揮、不受拘束。
UNDER ARMOUR Velociti Elite 2 現於全線UNDER ARMOUR 專門店及UNDER ARMOUR香港官方網上商店發售