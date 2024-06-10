跑鞋推薦｜UA Velociti Elite 2 後掌差距縮窄至2mm 耐用碳板鞋面世

今期跑鞋推薦是Velociti Elite 2。UNDER ARMOUR為此重整結構、奪目顏色、精心設計細節作為升級重點，助跑手穿上，以輕孟的足感兼具爆發力在長距離和中距離跑步比賽如馬拉松取得好成績。

Velociti Elite 2鞋身加高 前後掌差距減至2mm

UA跑鞋Velociti Elite 2延續了上一代的技術再度升級，既Velociti Elite 2延續了上一代中底科技結構，上層採用加厚的PEBAX泡棉物料，為雙腳帶來極致柔軟回彈與能量回饋感受；中層採用全掌全掌碳纖維墊片，讓每一步都充滿爆發力；底層採用Supercritical FLOW 一體式鞋底設計，同時擁有緩衝耐磨、柔軟輕盈的特性，更為增強對咱手雙腳緩震保護。

Velociti Elite 2鞋身重整結構後，高度由36mm - 28mm 增高到 39.5mm - 37.5mm，加強了整體舒適感，同時也把前後掌差距由原本的 8mm 降到 2mm，完美幫助跑手提升整體步頻、推蹬感，呈現超自然的極速爆發力。