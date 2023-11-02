路爾斯戴亞斯的成長故事 由孱弱Fideo踏上英超利物浦之路｜王肯尼專欄

路爾斯戴亞斯（Luis Díaz）以£37.5M (+12.5M add+ons)加盟利物浦簽約5年半到2027年。除了解踢法特色亦可趁機認識多一點他的故事。戴亞斯生於哥倫比亞北部瓜希拉省(la Guajira) Barrancas市，那裡是全國其中一個最窮困的地方。那兒的孩童很多都死於營養不良，當地亦缺乏乾淨食水供應。

黃金獅王華達拉馬推薦試腳 戴亞斯成長於一個Wayuu家庭，是個當地的傳統土著部落，常常以食山羊為生。他小時候也是個「孱弱」兒童，甚至被取笑起了個花名’Fideo’(Noddle的西班牙語，意指他瘦到如一條麵)，也曾因為營養不良而要特別設計餐單增重。戴亞斯從小就加入了由自己屋企人搞的家鄉球隊踢波，是Wayuu家族首個足球員，但當地足球網絡並不發達，令戴亞斯18歲前都沒有受過正統足球訓練。2015年哥倫比亞為即將於智利舉行的南美洲盃進行選拔，戴亞斯在選拔期間的表現吸引到哥倫比亞名宿華達拉馬的注意，並引薦戴亞斯到他的舊會Atletico Junior隊試腳，之後他獲安排到當地次級聯賽衛星球隊Barranquilla FC踢波。 2016年4月戴亞斯獲得處子上陣機會，根據球隊的習俗隊友們會幫新人剃頭，拍下那張經典的「河童頭」相片。兩季後他已成為Junior隊的主力，上陣超過100場入20球。他的突出表現吸引到葡超波圖的注視，2019年7月波圖以€7M成功買下戴亞斯80%擁有權，餘下20%仍歸母會Junior隊所有。跟據哥倫比亞媒體消息，波圖下一次轉售時Junior隊將獲分得約€9M收益。

入球指天紀念祖母 利物浦在戴亞斯效力Junior隊期間已開始留意這名哥倫比亞年青人，美洲國家盃他有技驚四座的表現，技戰術及性格分析報告均對此子有很不錯的評價。跟據Barranquilla FC的教練Jaime Moscote描述，戴亞斯有別於一般典型哥倫比亞外向的孩子，他內斂勤奮，經常是第一個到達訓練，入波慶祝時會手指向天感謝紀念湊大他的祖母。負責西葡地區的球探Kiko Espinar和駐哥倫比亞的經紀代表Carlos van Strahalen 及 Raul Pais Da Costa亦對戴亞斯讚賞有加，並積極向球會推介此子的潛質。主理今次轉會的利物浦副足球總監華特，早期曾在曼城當南美洲分部球探起家，對美洲球員的屬性是熟悉不過，之後加入利物浦亦曾負責西葡地區的球探工作。 華特本身亦能操流利葡語，這大大有助於跟波圖球會間的溝通和情報收集。加上他之前曾在葡萄牙國家隊任技術分析，對葡超球隊的踢法有一定認識也在葡超聯賽環境累積了不少人脈，聯同教練團連達斯及馬度斯都是波圖體系出身，令整個操作可說是事半功倍。利物浦團隊同時意識到波圖所面對的財政困難，去年12月UEFA向波圖提出警告如不能改善財務及還清轉會欠款會面臨三年歐戰禁賽令。臨近年終利物浦得悉波圖決定會出售戴亞斯套現，並把賣出轉會費從買斷價€80M降至€60M + add-ons。但利物浦對這個定價不為所動，並計劃在夏天才考慮出手。