跳繩｜香港隊亞洲賽壓日本奪表演盃冠軍 掃26金共118獎

中國香港跳繩總會派出的200位運動員亦於日本舉行的亞洲錦標賽順利完成5天賽事，在空前激烈競爭下，摘下26金、34銀、58銅，合共奪得118面獎牌，獎牌榜躋身三甲，僅次中國隊排第2。
今屆亞洲賽於日本川崎上演，為期5天，中國香港跳繩總會選手參與了「個人賽」、「團體賽」及「表演盃」等多項賽事，總共奪得118面獎牌，在眾多參賽國家中，獎牌數目僅次中國隊，力壓東道主日本及韓國等勁敵，取得第2名。
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陳曉琳奪女子全能總冠軍
香港好手陳曉琳在首日女子個人賽先後參加了30秒速度跳、3分鐘速度耐力跳及個人花式，最終以2分之差力壓中國首席運動員杜婷婷等對手，奪得全能總冠軍。她賽後說：「很高興在今屆賽事見到自己的進步及成長，下年我將成為全職教師，但仍很希望繼續享受跳繩，期待下年在同一場館舉行的世錦賽中展現更好的自己給大家。」
港隊男選手在個人賽亦有不俗成績，賴家保及梁潤新在男子30秒速度跳，僅負保持多項紀錄的中國老將岑小林2下，分別以112下及109下的成績，獲得一銀一銅。
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黃啟銘、楊天朗、鄧樂天、潘彥渟、楊梓晴合作摘金
港隊出戰了多項團體賽事，混合組代表黃啟銘、楊天朗、鄧樂天、潘彥渟及楊梓晴，經過8個項目的激戰後，以5分之差力壓東道主日本，獲得全能總冠軍。
港隊亦首次出戰車輪跳，派出陳紀靜及殷翠珊參加16歲以上女子組賽事，她們獲得最高的難度分及演繹分，擊敗中國、日本及中華台北等隊伍，為港隊增添一面金牌。
年紀較小的組別也有好表現，陸蒨瑜、何紫晴、蘇芊彤、黃伊琳及劉卓延合作奪得12至15歲混合團體全能總冠軍。
港隊於亞洲賽壓軸的大型表演項目「表演盃」中，10名港將以高難度動作、豐富的創意及合拍度摘下39.85分，以4.12分之差力挫東道主日本，奪得表演盃冠軍，港隊另一隊伍亦獲銅牌。