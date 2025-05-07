跳繩｜香港隊出戰韓國公開賽 掃19金13銀20銅

中國香港跳繩總會旗下逾180名運動員剛於韓國仁川完成2025年韓國公開跳繩賽事，賽事獲得韓國奧委會及國際跳繩聯合會（IJRU）認證，吸引來自9個國家及地區超過1,300名運動員參加。香港選手共奪得19金13銀20銅，成績僅次於東道主。 李心怡何柱霆3分鐘耐力跳奪冠 中國香港跳繩總會今次派出逾180名運動員參賽，包括年齡最小僅5歲的選手。香港選手表現同樣出色，例如：香港運動員王巧兒在30秒速度跳項目中表現出色，獲得金牌，而李心怡和何柱霆在3分鐘耐力跳項目中也脫穎而出奪冠。此外，陳漢文在個人花式項目中成功摘銀，展現了其獨特技巧和創意。

交互繩速度接力兩組合奪金 團隊方面，何柱霆、周永樂、黃啟銘和羅芷琪在交互繩速度接力跳展現了團隊協作和精湛技巧，而譚凱彤、張柏淳和何雋堯在交互繩耐力跳中也有顯著進步，因此兩個組合都分別奪金。中國香港跳繩總會運動員在今次賽事，取得19金13銀20銅的佳績。 值得關注的是，國際跳繩聯合會（IJRU）在新賽季對評分準則作出了重要調整，包括技術動作難度係數和藝術表現比重的修改，使本次韓國公開賽成為各代表隊備戰7月至8月在日本川崎舉行的2025世界跳繩錦標賽的重要前哨戰。

領隊朱梓健表示：「作為日本川崎世界賽的前哨戰，本屆不僅為香港運動員提供實戰演練平台，更為新晉運動員提供參賽機會，感受國際賽事氛圍及擴闊視野。賽場氣氛熱烈，不少運動員在現場觀眾鼓舞下創出個人最佳成績。」 為7月世錦賽備戰 為了更好地準備即將到來的世界錦標賽，中國香港跳繩總會在賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃支持下，正為代表隊提供包括專項體能訓練、運動心理輔導及運動醫學防護等全方位支援。 此外，為了進一步準備世錦賽及慶祝回歸，香港將於7月在伊利沙伯體育館舉行「香港跳繩邀請錦標賽｜回歸暨總會28周年紀念盃」。