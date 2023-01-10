踢畢世盃完滿足球生涯　加利夫巴利宣布退役

在英超的修咸頓出道，之後加盟熱刺令他更上一層樓。然後再以破當時的世界紀錄轉會費加盟西甲皇家馬德里，為皇馬取得5次歐聯冠軍、3次西甲冠軍、3個世冠盃冠軍、3次歐洲超級盃冠軍。在球會生涯就只是未能在英超奪冠。

33歲的巴利，在社交媒體上表示：「在經過深思熟慮之後，我公布我即時從球會以及國家隊層面中退役。」他又指「我感到無比的幸福，因為我能在自己喜愛的運動上實現自己的夢想。」

威爾斯最多上陣及入球球員

至於國家隊層面，他帶領一直不是英倫三島勁旅的威爾斯，先後出席歐洲國家盃以及世界盃決賽周的大賽，實現威爾斯的夢想，他111次代表威爾斯及取得41球，更是威爾斯國家隊史上最多上陣及入球的球員。

然而在傷患的影響下，令這位高速翼鋒近年備受困擾，上陣時間大減。更因為其受傷時間較多，而被皇馬球迷批評，至今季轉投美職的洛杉磯FC。巴利表示：「這（足球）真的給我人生最好的時刻。經過17個球季的高峰，無論我下一章是甚麼，這都是無可取代的。」

洛里斯退出國際賽

另外，巴利的熱刺隊友，法國國家隊門將的洛里斯（Hugo Lloris）亦同日宣布結束國際賽的生涯。36歲的洛里斯曾為法國隊取得過世界盃，在今屆世界盃亦以隊長身份代表法國握守大門。自2010年世界盃，就已經4次出席世界盃決賽周，並為法國上陣145次，成為法國歷來上陣最多的球員，當中有121場是以隊長身份披甲。