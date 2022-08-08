車仔靠12碼贏超殘愛華頓 杜曹：要增兵

愛華頓的葛迪遜公園球場從來不是車路士的福地，車仔之前4次來訪全敗，計對上13次9敗；但愛華頓今季兵力薄弱，加上箭頭卡維特利雲季前操練受傷，預計休息6周，另一箭頭荷西朗頓停賽，令車路士名宿、愛華頓主帥林柏特今場焗排無鋒陣；相反客軍不但有重磅「一前一後」收購的中堅高列巴尼及前鋒史達寧擔正，而剛以6,200萬鎊加盟的西班牙翼衛古古列拿，亦在今場下半場後段登場，但兵力佔優的車仔只能憑上半場芝維爾殺入禁區博得12碼，由佐真奴奠勝。

面對今場只能排無鋒陣出戰的愛華頓，加上對手兩名中堅先後傷出，上屆英超季軍車路士只能憑藉「英超第一劊子手」佐真奴建功贏1比0，打響今屆英超頭炮。領隊杜曹賽後表示球隊需要注入新血衝擊球隊，看來新季已開始，車仔仍會不斷傳出球員進出的消息。

領隊杜曹賽後證實該隊効力了6季的西班牙翼衛馬高斯阿朗素，將會轉投巴塞隆拿；而英格蘭中場巴克里、比利時箭頭巴舒亞伊等於6將，新季並未有安排球衣號碼，前途未卜。杜曹說：「若我們能加入新兵，當然歡迎，並可以利用新的動力、能量注入球隊，提升己隊到另一層次。我不想施壓，但我也不希望降低我們的期望。」杜曹指球隊下半場奇怪地毫無節奏，並要力保勝局完場，但能夠在葛迪遜贏波，仍然很重要。

至於上年歐國盃決賽代表意大利在互射12碼、曾被英格蘭門將、即愛華頓比克福特救出的佐真奴，今次可謂復仇成功；據外媒統計，佐真奴歷來為車仔攻入20球的其中18球為12碼，是英超史上計入超過10球者中，比率最高。他賽後說：「我當然耿耿於懷，對於門將的撲球舉動，我會想很多；對我來說，射12碼75%在心理，我之前想了很多，並順利完成。」

愛華頓三重打擊

愛華頓今場輸波是三重打擊，先在比賽初段已失去跟夏維斯爭波中弄斷腳被抬出場的賓葛菲；另一主力中堅耶利米拿亦在下半場中段傷足踝離場，據報球隊正力爭狼隊中堅隊長高亞迪來投。領隊林柏特預計賓葛菲要休息2至3個月，並說：「我對己隊表現不感沮喪。看看後備長凳，車路士可以用好多變動，但在前線位置上，我們可做卻不多。」