車路士轉會死線前連簽兩將　馬賽前鋒跳槽失敗

今夏的轉會窗終於關閉，車路士在完結前宣布簽入加蓬前鋒的奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）及借用薩卡利亞（Denis Zakaria），而利物浦亦及時借用美路（Arthur Melo）。至於升班馬諾定咸森林就破紀錄簽入21個球員。不過法甲馬賽的班巴迪安（Bamba Dieng）就成為最失落的球員，因為他未有選擇轉投列斯聯後，卻因為未能通過體測亦無法轉會尼斯。
在香港時間的今晨，轉會窗就關閉，而多支球隊也成功衝刺簽入球員補充。其中最急於要人的車路士，落實以馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）加轉會費簽入巴塞羅那的奧巴美揚。同時車路士亦從祖雲達斯借用瑞士國腳的薩卡利亞。另外利物浦亦落實從祖雲達斯借用巴西中場的美路，而美路以及薩卡利亞，祖雲達斯都有設下買斷條款。
對於重返英超聯，奧巴美揚表示：「我真的很開心，能成為這球隊的一員是我的榮幸，我急不及待想上陣。我在英超聯還有未完成的任務，能回來真的很好，而且很興奮。」奧巴美揚之前在阿仙奴上陣163次攻入92球，然而因為與領隊的阿迪達不和，最後以免費轉會加盟巴塞羅那。
森林破紀錄簽21人
至於重返英超的森林，在今夏以破紀錄簽下21個球員，成為英超的紀錄。不過球隊最後還是未能簽入車路士的前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi），以取得今季第22位新兵。據報巴舒亞伊是期望加盟森林，但兩支球會未能達成協議。不過在周四(1日)一口氣加入狼隊守將韋利保利（Willy Boly）、黑池的祖殊保拿（Josh Bowler）以及借用法甲雷恩的洛斯巴迪（Loic Bade），在今夏簽入21個球員，已打破蘇超的利雲斯頓及登地聯簽入19個球員的紀錄。而英超的紀錄是水晶宮2013年簽入17名球員。
不過馬賽的塞內加爾前鋒班巴迪安成為轉會窗最失落的主角。他原本獲英超列斯聯的垂青，但在即將與列斯簽約，而列斯的主席 Andrea Radrizzani亦一度宣布轉會即將完成之際，法甲的尼斯意圖出手「騎劫」迪安，當時迪安已到機場準備飛往英國，Andrea Radrizzani之後在Twitter批評：「轉會窗死線前的瘋狂，我們被搞垮了，即使是最好也有這種事的發生。」然而迪安最後未能完成以900萬歐元（約7,035.02萬港元）轉投尼斯，原因是他的體測出現一些小問題，最終只能留在馬賽。