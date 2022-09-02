車路士轉會死線前連簽兩將　馬賽前鋒跳槽失敗

今夏的轉會窗終於關閉，車路士在完結前宣布簽入加蓬前鋒的奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）及借用薩卡利亞（Denis Zakaria），而利物浦亦及時借用美路（Arthur Melo）。至於升班馬諾定咸森林就破紀錄簽入21個球員。不過法甲馬賽的班巴迪安（Bamba Dieng）就成為最失落的球員，因為他未有選擇轉投列斯聯後，卻因為未能通過體測亦無法轉會尼斯。

在香港時間的今晨，轉會窗就關閉，而多支球隊也成功衝刺簽入球員補充。其中最急於要人的車路士，落實以馬高斯阿朗素（Marcos Alonso）加轉會費簽入巴塞羅那的奧巴美揚。同時車路士亦從祖雲達斯借用瑞士國腳的薩卡利亞。另外利物浦亦落實從祖雲達斯借用巴西中場的美路，而美路以及薩卡利亞，祖雲達斯都有設下買斷條款。

對於重返英超聯，奧巴美揚表示：「我真的很開心，能成為這球隊的一員是我的榮幸，我急不及待想上陣。我在英超聯還有未完成的任務，能回來真的很好，而且很興奮。」奧巴美揚之前在阿仙奴上陣163次攻入92球，然而因為與領隊的阿迪達不和，最後以免費轉會加盟巴塞羅那。