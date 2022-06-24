輔助坦克 再做曼聯No.2 麥卡倫重建紅魔勝利文化

曾協助費爵爺在1999年替曼聯成為三冠王的名帥麥卡倫(Steve McClaren)，今夏再次獲新帥坦哈格青睞，出山再次成為「紅魔」教練團的No.2，他剛接受其兒子主持的Podcast(播客)訪問，大談如何打造勝利文化，建構重建曼聯的藍圖，並點名熱刺前名帥普捷天奴作例子。

麥卡倫在訪問中批評球員沒有將正能量注入球會，而負面的身體語言及態度，正正損害勝利的心態，他指這種文化務必即時糾正過來，並說：「我們的工作是要聯繫隊內每一個人，如果星期一至星期五都有付出，星期六便能贏波，每一個人都要付出能量。」現年61歲的麥卡倫領軍生涯精彩，曾在1999年至2001年出任紅魔助教，協助曼聯在1999年完成三冠王(英超、英足盃及歐聯)霸業；又曾出任英格蘭國家隊主帥，之後兩度在荷甲執教川迪，他今次協助「坦克」坦哈格再成紅魔No.2前，曾是打比郡的技術總監。

麥卡倫在訪問中以熱刺前帥普捷天奴作為例子，麥卡倫說：「普捷天奴談及如何創造文化，如果隊內沒有領袖級的球員走出來，他們就要將這股能量注入團隊。」普捷天奴在2014至2019年期間領軍熱刺，並曾在2015年起的3個球季，帶領這支北倫敦球會全入英超三甲位置。

球員犯錯要接受後果

曼聯上屆季中由蘭歷克接替蘇斯克查暫代帥印，但隊內士氣及成績未有起色，最終只能取得聯賽第6名，出戰來屆歐霸。他認為身體語言是重要一環，並解釋說：「很多球員現在只懂舉起雙手抱怨，其實無論如何，你要即時搶回皮球，不要多想。」他並警告球員不能掩飾差勁表現，尤其不是全力以赴，並說：「如果你犯錯，便要接受一切後果。」他回望當年名將如堅尼、史高斯及碧咸等，當年一起遵守一些約定俗成的規定，若行差踏錯，便要接受後果。

紅魔未見增兵 C朗擔憂

此外，新帥坦哈格上任後至今仍未見實際的增援行動，據西班牙報章《AS》引述，上屆回巢紅魔的基斯坦奴朗拿度表達憂慮，擔心球隊又會重蹈上屆覆轍。這位37歲的葡萄牙球王跟曼聯合約尚餘一季，今屆希望在歐洲球壇仍有一番作為。