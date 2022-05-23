轉會急轉彎 西甲擬告上歐洲足協 麥巴比轉軚留PSG 3年

法甲煞科日，注意力不在場內，最震撼是早已封王的班霸巴黎聖日耳門(PSG)，在主場對梅斯賽前，由會長艾卡利法將一件印有「2025」的球會波衫，交予今屆法甲神射手基利安麥巴比，意味這位「準球王」，未來3季會續効力PSG，突轉軚今夏不轉會西甲班霸皇家馬德里，此舉令西甲賽會怒不可遏，揚言要告上歐洲足協。

幾經波折，原本在數月前已與皇馬達成免費轉會協議的麥巴比，決定留効PSG，他在官宣說：「我深信可以繼續在這間擁有最高水平的球會裡成長；我同時對能夠繼續在法國發展，感到非常高興，因為這是我出身、成長及成功的地方。」麥巴比原本在今夏約滿PSG，據傳球會最後付出跟皇馬一樣的1.5億歐元簽紙費及其他無可抗拒的條件，令這位在2018年已協助法國奪取世盃冠軍的前鋒，回心轉意，續約3年。23歲的麥巴比於2017年由摩納哥轉會PSG，在這5季期間，球會4奪聯賽冠軍，但仍無緣染指歐聯寶座。

據報麥巴比有任命話事權

西甲賽會對麥巴比續約的消息表達憤怒，並發表聲明指：「這類交易威脅到歐洲足球經濟的可持續性。」西甲會長塔巴斯在社交媒體發文：「PSG近年虧損7億歐元，有6億花在人工身上；但仍準備跟麥巴比續下天價合約，對足球是一種侮辱。」他同時會表示會去歐洲足協等官方機構投訴。除了天價人工、100%肖像權利誘麥巴比，據傳PSG還給予麥巴比人事權，包括球會體育總監、教練及球員去留都有話語權，而體育總監李安納度及教練普捷天奴，傳快將離隊，亦有傳施丹將頂替普捷天奴掌帥印。