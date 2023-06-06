轉會消息︱些路迪主帥落實接手熱刺　麥亞里士打或加盟利物浦（更新）

今季表現未如理想的熱刺，宣布委任蘇超些路迪的主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）接掌球隊，成為自普捷天奴（Mauricio Pochettino）在2019年離隊後的第4位正式領隊。

57歲的普斯迪古路，今季帶領球隊成為蘇格蘭的三冠王，也連續兩季帶領球隊成為蘇超冠軍，這位澳洲籍的主帥在加盟些路迪前，曾帶領日職的橫濱水手，故在接掌些路迪期間利用在亞洲的經驗，引入多位日本及南韓球員，當中包括今季蘇超神射手的日本前鋒古橋亨梧。熱刺公布，與普斯迪古路簽約4年，而他未知會否如在蘇格蘭期間，引入大量亞洲球員改善球隊。