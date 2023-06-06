轉會消息︱些路迪主帥落實接手熱刺　麥亞里士打或加盟利物浦（更新）

今季表現未如理想的熱刺，宣布委任蘇超些路迪的主帥普斯迪古路（Ange Postecoglou）接掌球隊，成為自普捷天奴（Mauricio Pochettino）在2019年離隊後的第4位正式領隊。
57歲的普斯迪古路，今季帶領球隊成為蘇格蘭的三冠王，也連續兩季帶領球隊成為蘇超冠軍，這位澳洲籍的主帥在加盟些路迪前，曾帶領日職的橫濱水手，故在接掌些路迪期間利用在亞洲的經驗，引入多位日本及南韓球員，當中包括今季蘇超神射手的日本前鋒古橋亨梧。熱刺公布，與普斯迪古路簽約4年，而他未知會否如在蘇格蘭期間，引入大量亞洲球員改善球隊。
皇馬擬購卡尼代賓斯馬
不過普斯迪古路加盟後首個挑戰，可能是要解決前鋒哈利卡尼（Harry Kane）的問題，有傳皇家馬德里及曼聯都有意簽入這位英格蘭射手，以代替離隊的賓斯馬（Karim Benzema），而熱刺並不希望將卡尼賣到其他英超對手，但卡尼就有意加盟曼聯。據報如果卡尼離隊，古橋亨梧或會隨普斯迪古路來投。
另外，利物浦據報已接近完成阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），據報這位白禮頓的中場會以不少於6,000萬英鎊（約5.8億港元）的轉會費轉投紅軍，並會與球會簽約5年。