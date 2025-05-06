轉會消息｜佐真奴今夏離阿仙奴投法林明高　有機會鬥前東家車路士

根據轉會專家Fabrizio Romano消息，阿仙奴中場佐真奴（Jorginho）將於今夏約滿離開兵工廠，落實轉投巴西豪門法林明高，據報將簽約三年。

消息指這筆轉會早於一月已談妥，佐真奴將重返自己出生的國家巴西。他在15歲時移居意大利，並代表意大利國家隊上陣57場，協助藍軍勇奪2020年歐洲國家盃冠軍。

佐真奴巴西出生 為意大利奪歐國盃

現年33歲的佐真奴，職業生涯始於意甲維羅納，2014年轉投拿玻里，逐步打響名堂，最終於2018年加盟車路士，並於2023年過檔阿仙奴。

具諷刺意味的是，法林明高將出戰今夏的世界冠軍球會盃，與車路士同組（D組），同組還包括突尼西亞球隊希望之星及墨西哥球隊利昂或其替代者。由於利昂與柏超卡（Pachuca）同屬一個集團，而國際足協禁止同一擁有者旗下多隊參賽，因此或需另覓代表。