轉會消息｜利物浦傳又想簽搵日本球員　曼城收購柏基達韋斯咸索價8500萬鎊

在今夏轉會市場接連被車路士擊敗，利物浦在周三（16日）傳來突發消息。英格蘭傳媒指，紅軍打算再向日本球員出手，今次目標是30歲的日本中場遠藤航。而受到奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）的受傷影響，剛贏歐洲超級盃的曼城急欲中場增兵，而目標是韋斯咸的巴西中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta），但鎚仔幫向藍月亮索價8,500萬英鎊。

先後被車路士在摩西斯卡些度（Moises Caicedo）以及羅美路拉維亞（Romeo Lavia）的轉會中擊倒，利物浦目前最重要是在中場添兵。遠藤航過去一竽為史特加德甲上陣33次，取得5個入球及4次的助攻，是球隊護級的重要一員。據報紅軍只開出1,600萬英鎊的報價，相對另外兩位的球員來說都算便宜，而球隊亦有傳同時向曼聯的目標，費倫天拿的摩洛哥中場蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）。

不過紅軍也不是首次看上日本球員，在2020年紅軍簽入首位亞洲球員的南野拓實，這位日本國腳雖然有為利物浦爭取到成績，可是最終因為機會不多，效力兩年半就離隊。