轉會消息｜利物浦傳又想簽搵日本球員　曼城收購柏基達韋斯咸索價8500萬鎊

在今夏轉會市場接連被車路士擊敗，利物浦在周三（16日）傳來突發消息。英格蘭傳媒指，紅軍打算再向日本球員出手，今次目標是30歲的日本中場遠藤航。而受到奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）的受傷影響，剛贏歐洲超級盃的曼城急欲中場增兵，而目標是韋斯咸的巴西中場盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta），但鎚仔幫向藍月亮索價8,500萬英鎊。
先後被車路士在摩西斯卡些度（Moises Caicedo）以及羅美路拉維亞（Romeo Lavia）的轉會中擊倒，利物浦目前最重要是在中場添兵。遠藤航過去一竽為史特加德甲上陣33次，取得5個入球及4次的助攻，是球隊護級的重要一員。據報紅軍只開出1,600萬英鎊的報價，相對另外兩位的球員來說都算便宜，而球隊亦有傳同時向曼聯的目標，費倫天拿的摩洛哥中場蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）。
不過紅軍也不是首次看上日本球員，在2020年紅軍簽入首位亞洲球員的南野拓實，這位日本國腳雖然有為利物浦爭取到成績，可是最終因為機會不多，效力兩年半就離隊。
連格或與韋斯咸簽約
至於英超的衞冕球隊曼城，因為迪布尼面臨長期休養，而急須再覓補充。英國傳媒就指，球隊與韋斯咸的柏基達已達成個人條件，只等鎚仔幫的同意，然而在成功賣走迪格蘭賴斯（Declan Rice）後，韋斯咸並不缺資金，也不急於出售隊中主力，故球隊將柏基達的叫價增至8,500萬英鎊。另外，前曼聯的翼鋒連格（Jesse Lingard）目前在韋斯咸跟操，據報他可能會與鎚仔幫簽下短期合約，「連皇」過去不是首次效力韋斯咸，並曾在借至鎚仔幫時交出成績，只是上季他選擇諾定咸森林。
另外西甲的巴塞隆拿有傳打算將隊中的10號，西班牙年輕球員的安素法迪（Ansu Fati）出售套現，包括曼聯、阿仙奴及熱刺據報都對這個年輕但早年受重創的西班牙新星感興趣。至於阿仙奴方面，亦確認今夏才加盟的荷蘭守將添巴（Jurrien Timber）受重創，今季將多數時間養傷。