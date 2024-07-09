轉會消息｜利物浦堤亞高艾簡達拿退役　曼聯加碼購班夫韋迪

在今夏與利物浦結束合約的西班牙守將堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）宣布退役，該33歲中場在上季因傷僅為紅軍上陣1場。另外，曼聯據報再向愛華頓開出報價，希望收購隊中的英格蘭守將的班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）。
艾簡達拿在周一（7日）宣布退役的決定，他表示：「我永遠都願意回饋我所獲得到的，以及很榮幸有這樣的時光，令我很享受。感謝你，足球，以及所有陪伴我，沿路讓我成為更好的球員和更好的人的大家。」在2020年從拜仁慕尼黑加盟紅軍，為利物浦上陣98次，艾簡達拿在2022至23年球季接受手術後，到今年初才復出，但後備上陣對阿仙奴後又再受傷。據報這位西班牙中場在宣布退後後不久，已獲得母會的巴塞隆拿招手，將加入球會的教練團。
格連活特或賣到法甲
英國傳媒報道，曼聯再次向愛華頓開出報價，希望收購英格蘭守將的班夫韋迪。英國廣播公司（BBC）報道指，曼聯在上月開出的3,500萬英鎊轉會費被愛華頓拒絕，不過曼聯在近日再將報價提升至4,500萬英鎊，當中還包括其他的附加條款，但有指仍未達到愛華頓的目標要求，有指拖肥糖希望透過有關的轉會來減輕球隊的財政壓力。
另外在紅魔周一的開操，包括拉舒福特（Marcus Rashford）、美臣格連活特（Mason Greenwood）、查頓辛祖（Jadon Sancho）以及杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）都未有出現在球會的練習照片。當中有指曼聯已經與格連活特會面，並表示會考慮將其出售，有傳法甲的馬賽，是其中一支有意招攬的球會。馬賽今季由白禮頓的前主帥迪沙比（Roberto de Zerbi）接掌。