轉會消息｜利物浦擬收購基艾沙　曼城簡斯路或投沙特聯賽

本周五（30日）將是歐洲轉會窗的最後期限，各支球隊都努力爭取最後機會補強，其中英超的利物浦傳會收購意大利的翼鋒費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）。而多位歐洲球員據報繼續獲得沙特聯賽球會的招攬，當中包括曼城的葡萄牙守將祖奧簡斯路（Joao Cancelo）。 目前效力祖雲達斯的基艾沙，與球會仍有1年的合約，據報他在莫達（Thiago Motta）領軍下已失去了位置，在今季首兩場賽事對科木及維羅納都未有列入名單。利物浦的體育總監李察曉士（Richard Hughes）在今夏曾表示如果有機會會作出重要收購，而媒體指紅軍對基艾沙有興趣，只是目前仍未確定出手。基艾沙在2020年以約5,400萬英鎊從費倫天拿轉投祖雲達斯，並曾是意大利在2021年歐洲國家盃冠軍隊的成員，不過受傷患影響，他在近季上陣次數不多。原本他有機會以1,300萬歐元轉投西甲的巴塞隆拿，不過因為巴塞的財政架構問題讓轉會告吹。另外，華倫西亞的格魯吉亞門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）有傳在西班牙進行體測，並將落實加盟利物浦。

另外，沙特阿拉伯聯賽今季仍繼續在歐洲「掃貨」。英國傳媒表示，曼城已同意希拉爾提出以2,120萬英鎊的轉會費，收購隊中的葡萄牙守將簡斯路。30歲的簡斯路在近季於曼城已失去位置，並先後外借巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，英國媒體指，簡斯路預計會簽約3年，個人條件方面應不會有問題，或很快會有公布。 韋斯咸蘇馬加盟沙特聯 除了簡斯路，加盟沙特聯賽還有韋斯咸的法國守將卻特蘇馬（Kurt Zouma）。報道指，蘇馬原本有機會轉投阿聯酋聯賽，不過最後因為體測問題告吹，而他將會再進行體測，之後會完成加盟艾奧魯巴的程序。29歲的蘇馬在2021年從車路士轉投韋斯咸，曾因為被指虐貓問題而被批評。他在去年以隊長身份協助球隊贏過歐協聯的冠軍。