轉會消息｜利物浦斥4000萬歐元簽拜仁中場　歐洲足協會長：沙特不是威脅

隨着時間的推動，歐洲主流聯賽的轉會窗即將關閉，因此多支球會都在趕死線，希望能盡快補充足夠實力。當中，利物浦據報已同意以4,000萬歐元的轉會費，簽入拜仁慕尼黑的荷蘭中場賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch），而曼聯的門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）則落實加盟水晶宮。 英國多個媒體都報道，利物浦最終同意拜仁慕尼黑的要求，支付4,000萬歐元的轉會費，羅致格雲貝治。而這位荷蘭的中場已經在周四晚前赴利物浦進行體測，預計完成後於周五動筆與紅軍簽約5年。格雲貝治之前以2,000萬歐元從荷蘭的阿積士簽入，而阿積士也將在今次轉會中獲得7.5%的分成。媒體又指，拜仁打算向富咸收購祖奧包連夏（Joao Palhinha）作為格雲貝治的替補。

甸恩軒達臣加盟水晶宮 另外，英超的水晶宮宣布簽入曼聯的門將甸恩軒達臣，並與他簽約5年。據報水晶宮支付1,500萬英鎊的轉會費以及500萬英鎊的附加條件。甸恩軒達臣在去季已向曼聯提出離隊的要求，最後被外借諾定咸森林，原本有指他會正式轉會森林，不過及後森林簽入阿仙奴的馬特端納（Matt Turner），令軒達臣去向成疑。而如今他終獲另一支英超球會的收留。 而曼聯亦在餘下時間繼續增兵，據報熱刺的左閘利古朗（Sergio Reguilon）已前赴卡靈頓體測，將會以借用身份加盟曼聯。英國媒體指，曼聯的目標原為車路士的古古列拿（Marc Cucurella），不過藍戰士開出的700萬鎊借用費令紅魔卻步，才轉向利古朗。曼聯據報借用左閘，是因為隊中的守將勞基梳爾（Luke Shaw）將要養傷多時。