轉會消息︱利物浦簽入匈牙利隊長　皇馬出價收購艾方素戴維斯

英超的利物浦在繼阿根廷國腳的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）後，宣布再簽入22歲的匈牙利國家隊隊長蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）。傳媒報道，紅軍是在限期前觸發這位RB萊比錫中場的轉會條件，以7,000萬歐元（約5.98億港元）作出收購。而皇家馬德里，據報亦已出價收購加拿大守將的艾方素戴維斯（Alphonso Davies）。
紅軍在周日（2日）宣布蘇保斯拉爾加盟的消息。這位22歲的中場，來自紅牛集團在奧地利的訓練系統，在2021年加入RB萊比錫之後，為球隊91場攻入20球及22次助攻。這位匈牙利國腳表示：「過去的3至4日真的很長，這一切都不容易。不過最後我來到這裡，我很高興，而且急不及待就想開始了。」蘇保斯拉爾是紅軍繼麥亞里士打後，今季的第2筆轉會。報道指，蘇保斯拉爾的7,000萬歐元轉會條件在6月30日後結束，因此紅軍在最後關頭才落賽啟動這個條件。
曼聯再為賀治隆出價
西班牙傳媒就報道，今季僅得西甲亞軍的皇家馬德里，打算簽入將在下季尾約滿的加拿大守將艾方素戴維斯。傳媒指，戴維斯是皇馬今季的重點收購目標之一，不過據報拜仁仍希望這位加拿大國腳可以續約留隊。而英超的曼聯，在收購哈利卡尼（Harry Kane）失敗後，準備收購意甲阿特蘭大的丹麥前鋒賀治隆（Rasmus Hojlund），傳媒報道紅魔之前開出的3,000萬英鎊轉會費被拒後，已準備提高轉會費至4,000萬英鎊（約3.97億港元）求購這位20歲的射手。
另外，英國媒體指出，曼城在收購RB萊比錫的中堅加華度爾（Josko Gvardiol）的轉會，已開始進入與球員商討的階段。這位克羅地亞國腳，預計會以破紀錄的8,600萬英鎊（約8.55億港元）加入藍月亮。至於車路士可能再有球員離隊，美國國腳的基斯甸普列錫（Christian Pulisic）有傳獲得意甲的AC米蘭及法甲的里昂關注。