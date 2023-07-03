轉會消息︱利物浦簽入匈牙利隊長　皇馬出價收購艾方素戴維斯

英超的利物浦在繼阿根廷國腳的阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）後，宣布再簽入22歲的匈牙利國家隊隊長蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）。傳媒報道，紅軍是在限期前觸發這位RB萊比錫中場的轉會條件，以7,000萬歐元（約5.98億港元）作出收購。而皇家馬德里，據報亦已出價收購加拿大守將的艾方素戴維斯（Alphonso Davies）。

紅軍在周日（2日）宣布蘇保斯拉爾加盟的消息。這位22歲的中場，來自紅牛集團在奧地利的訓練系統，在2021年加入RB萊比錫之後，為球隊91場攻入20球及22次助攻。這位匈牙利國腳表示：「過去的3至4日真的很長，這一切都不容易。不過最後我來到這裡，我很高興，而且急不及待就想開始了。」蘇保斯拉爾是紅軍繼麥亞里士打後，今季的第2筆轉會。報道指，蘇保斯拉爾的7,000萬歐元轉會條件在6月30日後結束，因此紅軍在最後關頭才落賽啟動這個條件。