轉會消息｜前曼聯射手雲尼斯達萊回歸加入教練團　雲迪碧克投基羅納

在歐洲國家盃及美洲國家盃仍在進行期間，曼聯在轉會市場相當活躍。球會在周四（11日）公布，球隊的前射手雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）落實回巢出任球隊的助教。同時早前宣布離隊的荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek）亦確定加盟西甲的基羅納，而意甲博洛尼亞的荷蘭前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）亦即將落實加盟。
曼聯周四公布，「雲佬」雲尼斯達萊與荷甲伊高斯的主帥夏基（Rene Hake）一同加入曼聯的教練團。雲佬在2022至23年的球季曾出任PSV燕豪芬的主帥，並帶領球隊贏得荷蘭盃冠軍，不過及後因為球員不滿其領軍手法而離隊。至於夏基自2022年起接手荷蘭的小型球會伊高斯，並在2023至24年的球季為球隊取得來季的歐洲賽席位。二人與曼聯簽約至2026年，與主帥滕哈格（Erik ten Hag）相同。
荷蘭舒克斯傳已抵英國體測
英國媒體又拍到，荷蘭前鋒的舒克斯已抵達曼聯的卡靈頓基地接受體測，預計很快會落實以3,370萬英鎊的轉會費從博洛尼亞加盟。英國媒體指，由於舒克斯的轉會將會攤分一個時期支付，目的是為避免違反英超的盈利與穩定規則，故此轉會費比原本稍為調高以讓博洛尼亞接受分期支付。
另外，上個賽季西甲的黑馬球隊基羅納，就落實以42.06萬英鎊的低價轉會費，簽入在紅魔並不如意的荷蘭中場雲迪碧克。27歲的雲迪碧克在2020年加盟曼聯以來都未獲重用，先後外借過愛華頓及法蘭克福。有關的轉會有附加條件，令轉會的費用可以提升至766萬英鎊，同時曼聯亦會有再轉會的分成。
除了曼聯之外，德國的班霸拜仁慕尼黑亦落實從英超的富咸簽入葡萄牙國腳的祖奧包連夏（Joao Palhinha），轉會費據報4,230萬英鎊，並簽約4年。
美國德國邀高普休息兩個月後出山
在上季尾決定休息的前利物浦主帥高普（Jurgen Klopp），多個媒體都指美國隊因為在美洲國家盃的失利而辭退主帥貝希達（Gregg Berhalter），並聯繫高普希望他休息僅兩個月就「出山」，但有傳高普已經拒絕。不過同時有指，德國國家隊也希望這位德國主帥可以出任球隊主帥。