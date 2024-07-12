轉會消息｜前曼聯射手雲尼斯達萊回歸加入教練團　雲迪碧克投基羅納

在歐洲國家盃及美洲國家盃仍在進行期間，曼聯在轉會市場相當活躍。球會在周四（11日）公布，球隊的前射手雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）落實回巢出任球隊的助教。同時早前宣布離隊的荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek）亦確定加盟西甲的基羅納，而意甲博洛尼亞的荷蘭前鋒約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）亦即將落實加盟。

曼聯周四公布，「雲佬」雲尼斯達萊與荷甲伊高斯的主帥夏基（Rene Hake）一同加入曼聯的教練團。雲佬在2022至23年的球季曾出任PSV燕豪芬的主帥，並帶領球隊贏得荷蘭盃冠軍，不過及後因為球員不滿其領軍手法而離隊。至於夏基自2022年起接手荷蘭的小型球會伊高斯，並在2023至24年的球季為球隊取得來季的歐洲賽席位。二人與曼聯簽約至2026年，與主帥滕哈格（Erik ten Hag）相同。