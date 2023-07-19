轉會消息︱南韓守將金玟哉加盟拜仁　拉舒福特與曼聯續約5年

德甲冠軍拜仁慕尼黑正式落實南韓國腳金玟哉的加盟，這將是拜仁球會史上第2個的南韓球員，而據報拜仁需向意甲的拿玻里支付5,000萬歐元的轉會費。而這支德甲冠軍，在首場的熱身賽以27:0大炒當地的低組別球隊。 26歲的金玟哉今夏一直被傳是曼聯的目標球員之一，但紅魔一直未見有動作，而拜仁就傳已率先出手。據報拜仁以5,000萬歐元向拿玻里羅致這位意甲最佳守將，在日前完成體測後，終落實加盟。金玟哉在球會官網就表示：「加盟拜仁是所有足球員的夢想。我真的很期待在慕尼黑等着我的事情。對我而言這是一個好開始。」

熱身賽大勝27:0 至於拜仁就在今季取得好開始，在球會的首場熱身賽，與當地一支業餘球隊Rottach-Egern練習賽中，以27:0大勝。當中有13名球員取得入球，其中穆斯亞拿（Jamal Musiala）、泰爾（Mathys Tel）與去季外借曼聯的沙比薩（Marcel Sabitzer）分別攻入5球，當中沙比薩更是在下半場22分鐘內射入5粒。Rottach-Egern其實是慕尼黑南部一個小鎮，該鎮人口僅5,000多人，自2019年起與拜仁3次的熱身賽當中，他們被拜仁攻入了70球。 至於曼聯在周二（18日）就宣布，與隊中的英格蘭前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）續約至2028年，而這位曼聯青訓產品的周薪將會上升至32.5萬英鎊。25歲的「福仔」與曼聯合約在明年屆滿，而他今季在滕哈格（Erik ten Hag）領軍下，在56場攻入30球，是紅魔的主力射手。