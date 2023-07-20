轉會消息︱奧拿拿傳將落實加盟曼聯　奧巴美揚擬轉投馬賽

英國媒體就報道，奧拿拿已抵達曼聯的卡靈頓訓練中心接受體測，以落實加盟。這位國際米蘭在歐聯打入決賽的功臣，據報會以5,100萬歐元再加400萬歐元的條款，從意甲轉投英超。過去奧拿拿曾與曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）在阿積士共事，因此也對滕帥的戰術相當了解。而曼聯在完成奧拿拿轉會後，下個目標會是阿特蘭大的前鋒賀治隆（Rasmus Hojlund）。

曼聯在完成與里昂友賽後，將會飛往美國準備季前一系列的熱身賽。傳媒就報道，紅魔會在出發美國前，完成門將奧拿拿（Andre Onana）的轉會，令這位喀麥隆門將可以趕及球隊的季前熱身。

至於今季在持續「散貨」的車路士，據報已同意加蓬前鋒奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）的轉會。這位前巴塞隆拿及阿仙奴的射手，去季從巴塞轉投後，在22場賽事僅為藍戰士貢獻3球，而他亦已沒有被列入車路士到美國備戰的大軍名單。有傳他即將加盟法甲的馬賽。

謝拉特邀軒達臣赴沙特

英超冠軍的曼城，就據報將完成克羅地亞國腳加華度爾（Josko Gvardiol）的轉會。有指雙方未達成協議，有關的討論仍在進行，而RB萊比錫堅持需要1億歐元的轉會費。

另外，沙特阿拉伯聯賽繼續在歐洲出手，據報伊蒂法克已同意利物浦的開價，以1,200萬英鎊再加附加條件，收購紅軍隊長的佐敦軒達臣（Jordan Henderson）。這位33歲的中場，將會與伊蒂法克主帥，同樣都是紅軍前隊長的謝拉特（Steven Gerrard）在沙特聚首。而吉達艾阿里亦繼續出手，據報早前加盟沙特聯賽因為體檢未能過關的馬列斯（Riyad Mahrez），有傳再獲沙特招手，並將以3,000萬英鎊轉會費，加盟吉達艾阿里。