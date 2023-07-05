轉會消息︱將投曼聯美臣蒙特與車路士球迷道別　法明奴落實沙特搵銀

車路士中場的美臣蒙特（Mason Mount），據報將加盟另一支英超球會的曼聯。這位24歲的英格蘭中場在社交媒體上拍片，感謝車路士的球迷，又指「這是我目前生涯正確的時刻」。
蒙特在個人Instagram上載影片，向球迷道別。自6歲加入藍戰士的青訓系統，蒙特據報以5,500萬英鎊的轉會費加盟曼聯，並有500萬英鎊的額外條款。他在影片表示：「我決定了離開車路士。我認為大家比起僅一紙聲明，球迷值得更多，所以我想直接表達我從你們18年來的支持中，作出感謝。我知道你們有些人不喜歡我的決定，不過這是我目前生涯正確的時刻。」蒙特在影片亦有感謝車路士的職球員，包括帶領過他的領隊林伯特（Frank Lampard）、杜曹（Thomas Tuchel）及波特（Graham Potter）。
在今夏與利物浦約滿的巴西前鋒羅拔圖法明奴（Roberto Firmino），就終於落實轉投沙特阿拉伯聯賽，加盟吉達艾阿里並簽約3年。31歲的費明奴在季尾已表明不會與紅軍續約。自2015年從德甲賀芬咸轉投利物浦，費明奴為紅軍上陣362場攻入111球，他與包括拿比基達（Naby Keita）、阿歷士張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）及占士米拿（James Milner）在今季一同約滿自由身離開紅軍。
而沙特聯賽在今夏持續向大牌球星招手，當中吉達艾阿里早前已簽得車路士的門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）。吉達艾阿里是沙特政府公共投資基金（PIF）擁有的國內3支球會之一，其餘兩支分別是艾納斯及希拉爾，而基金同時亦控制英超的紐卡素。