轉會消息｜尼馬傳又去沙特掘金　巴黎聖日耳門准麥巴比復操

沙特阿拉伯聯賽或者再有多個大名球星的加盟。法國媒體報道，希拉爾打算開出1.6億歐元轉會費，簽入巴黎聖日耳門的巴西國腳尼馬（Neymar）。而PSG就宣布，隊中的法國國腳基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在即日起可以重回一隊與球隊操練。
早前以個人安全為理由，向PSG提出轉會的尼馬，有傳獲得沙特希拉爾的垂青，希望簽入這位大名球星。法國《隊報》就報道，希拉爾開出1.6億歐元的轉會費，傳已獲PSG接納，只等待尼馬的決定。而今夏與PSG鬧翻的「麥總」麥巴比，在上周末的聯賽揭曉戰，只在看台與即將加盟的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）一同在看台上觀戰，而PSG在缺少三巨頭下，僅與羅連安特踢平0:0。
PSG周日就在球會官網公布：「隨着麥巴比與巴黎聖日耳門，在對羅連安特比賽前的非常具建設性及正面的商討後，球員在今早重返回球隊一隊的訓練。」PSG早前要求麥巴比選擇續約或離隊，但麥巴比拒絕了沙特阿拉伯的巨額轉會費及合約，並向球會表明新一季會繼續留在巴黎，直到完成合約。引起PSG的不滿，並拒絕他與一隊操練，而球隊一直認為他與皇家馬德里有協議在下個球季加盟。不過有傳麥巴比或打算續約。
曼聯想再多個奧拿拿
獲得了哈利卡尼（Harry Kane）的拜仁慕尼黑，據報拒絕了曼聯提出對法國守將班捷文柏華特（Benjamin Pavard）的收購，而曼聯就繼續尋求愛華頓的比利時中場艾馬度奧拿拿（Amadou Onana）加盟。另外包括拜仁在內，利物浦及巴黎聖日耳門都對PSV燕豪芬的防守中場辛加爾（Ibrahim Sangare）感興趣。