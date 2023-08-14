轉會消息｜尼馬傳又去沙特掘金　巴黎聖日耳門准麥巴比復操

沙特阿拉伯聯賽或者再有多個大名球星的加盟。法國媒體報道，希拉爾打算開出1.6億歐元轉會費，簽入巴黎聖日耳門的巴西國腳尼馬（Neymar）。而PSG就宣布，隊中的法國國腳基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在即日起可以重回一隊與球隊操練。

早前以個人安全為理由，向PSG提出轉會的尼馬，有傳獲得沙特希拉爾的垂青，希望簽入這位大名球星。法國《隊報》就報道，希拉爾開出1.6億歐元的轉會費，傳已獲PSG接納，只等待尼馬的決定。而今夏與PSG鬧翻的「麥總」麥巴比，在上周末的聯賽揭曉戰，只在看台與即將加盟的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）一同在看台上觀戰，而PSG在缺少三巨頭下，僅與羅連安特踢平0:0。