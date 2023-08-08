轉會消息︱尼馬欲離開法甲或回歸巴塞　拜仁購卡尼第三次出價再被熱刺拒絕

法甲冠軍的巴黎聖日耳門的三巨頭組合，僅僅兩個球季就解散。在美斯（Lionel Messi）約滿轉投美職聯之後，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與球會鬧不和，據報尼馬（Neymar）亦希望離隊，並打算返回西甲的巴塞隆拿。而另一個鬧離隊多時的英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane），據報熱刺再拒絕了拜仁慕尼黑最新的出價。 法國《隊報》的報道，指31歲的巴西球星尼馬，希望在今夏離隊，而他夢想是返回巴塞隆拿。2017年從巴塞加盟法甲，尼馬在PSG的6個球季都未能為球隊贏得夢想的歐聯冠軍，而尼馬經常的受傷及被指「詐傷」亦引起巴黎球迷的不滿。雖然據報他希望回歸巴塞，但媒體報道指，不論是巴塞目前的財政狀況，或是領隊沙維（Xavi Hernandez）的想法，尼馬想回歸巴塞並不會輕易達成。

巴塞新兵註冊仍有阻滯 西甲將在周末開鑼，然而巴塞仍未能為隊中包括根度簡（Ilkay Gündogan）在內的新兵註冊。西班牙媒體報道，巴塞目前只有13個球員註冊可以在下周日（13日）聯賽對基達菲，不過球隊日內將完成基斯爾（Franck Kessie）及奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）離隊，令球隊僅餘11個註冊球員。因此巴塞要再為尼馬尋求空間，相當並不容易。 至於卡尼的轉會，拜仁早前開出第3次的報價，據報達1億歐元，但與熱刺要求的1億英鎊仍有一定距離。因此英國媒體指，熱刺已再度拒絕有關的報價。早前有傳熱刺老闆的李維士（Joe Lewis）要求主席利維（Daniel Levy）在仍可獲得轉會費狀況下出售卡尼，原因是卡尼與熱刺僅餘1年合約，而且這位30歲射手不欲續約，意味在今個球季未能完成轉會，卡尼可以免費以自由身在來季加盟任何球隊。德國《圖片報》早前已報道，卡尼與拜仁已取得共識，一切只等熱刺接受報價。

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