英超曼城三冠功勳隊長根度簡(Ilkay Gundogan)，決定在月尾約滿後，轉投西甲班霸巴塞隆拿，先簽2年及有加簽1年的條款；這個令人意外的「重磅」收購，亦意味巴塞會加速「減磅」，放走一些高薪球員，以騰出薪酬空間讓教練沙維在新季組軍。
曼城最後7場入6球
32歲的德國中場國腳根度簡，在今屆曼城最後7場比賽攻入重要的6球，為「藍月」曼城歷史性奪三冠王的重臣；但這位主帥哥迪奧拿2016年上任後首簽球員，婉拒續約，並決定減薪至900萬歐元年薪(約7,740萬港元)轉會巴塞，違約金設為5億歐元，體測已在慕尼黑完成，並意味他會跟前多蒙特隊友、去年夏天已投巴塞的「神鋒」羅拔利雲度夫基，再度並肩作戰。
曼城3億購高華錫填位
根度簡在藍月效力7季共奪14項重要錦標，上季升任隊長，累計為球會上陣304場入60球；但據報曼城只開出「1+1」的續約條件，吸引力較巴塞為「2+1」為低，而藍月近日知悉「留人」失敗後，亦閃電出手，已同意以3億港元轉會費，從車路士羅致克羅地亞中場高華錫，填補根度簡的空缺。
巴塞趕出貨讓沙維組軍
有入自然有出，尤其巴塞近年受財政問題困擾，早前未能騰出薪酬空間，令球王美斯無法回歸，下月改投美職國際邁亞密。為免影響新兵註冊，加泰羅尼亞傳媒指，巴塞在本月尾前會陸續「減磅」，加快放售包括上屆外借出去的守將達斯、烏姆迪迪、基文迪朗格勒及中場哥拿度，希望可省回4.3億港元薪酬支出，其中基文迪朗格勒最有機會被熱刺賣斷。