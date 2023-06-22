轉會消息︱巴塞閃簽曼城三冠功臣根度簡

英超曼城三冠功勳隊長根度簡(Ilkay Gundogan)，決定在月尾約滿後，轉投西甲班霸巴塞隆拿，先簽2年及有加簽1年的條款；這個令人意外的「重磅」收購，亦意味巴塞會加速「減磅」，放走一些高薪球員，以騰出薪酬空間讓教練沙維在新季組軍。

曼城最後7場入6球

32歲的德國中場國腳根度簡，在今屆曼城最後7場比賽攻入重要的6球，為「藍月」曼城歷史性奪三冠王的重臣；但這位主帥哥迪奧拿2016年上任後首簽球員，婉拒續約，並決定減薪至900萬歐元年薪(約7,740萬港元)轉會巴塞，違約金設為5億歐元，體測已在慕尼黑完成，並意味他會跟前多蒙特隊友、去年夏天已投巴塞的「神鋒」羅拔利雲度夫基，再度並肩作戰。