轉會消息︱巴黎聖日耳門證美斯離隊　賓施馬或加盟沙特冠軍

季尾轉會市場的音樂椅已經準備開始，而來季可能有不少星級球員的大洗牌。其中法國的巴黎聖日耳門，主帥基迪亞（Christophe Galtier）已證實，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）將會離隊。而皇家馬德里的老牌射手賓施馬（Karim Benzema），據報亦會在日內宣布離隊。
基迪亞在球隊對克萊蒙特的聯賽煞科戰前的記者會上，證實了美斯離隊的消息。他向傳媒表示：「我很榮幸帶領過足球史上最佳的球員。這將會是他在王子球場的最後一場比賽，我希望他會獲得球迷溫暖的歡迎。」
美斯在2021年夏天從巴塞隆拿加盟聖日耳門，連續兩季為球會贏得法甲的冠軍。然而隨着PSG在歐戰失利，包括美斯在內的聖日耳門球星，多次被自己的球迷柴台，加上美斯早前因為私下前往沙特阿拉伯休息，被球會處分，也加深美斯與PSG之間的裂痕。在今個球季，美斯為PSG攻入21球及交出20個助攻，這位35歲的阿根廷球星對球會其實仍然幫助很大。而除了美斯外，聖日耳門另一位星級球員尼馬（Neymar）也有傳將會離隊。
賓施馬傳獲與C朗同等合約
另外，美國體育媒體ESPN報道，皇馬的法國前鋒賓施馬在約滿後也會離開效力多年的皇馬，轉投沙特阿拉伯的伊蒂哈德。報道指，該支應屆沙特阿拉伯聯賽冠軍，1月時以2年4億歐元（約33.7億港元）的合約邀其加盟，與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）轉投艾納斯的合約相同。而C朗就已否認會離開沙特聯賽重返歐洲。