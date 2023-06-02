轉會消息︱巴黎聖日耳門證美斯離隊　賓施馬或加盟沙特冠軍

季尾轉會市場的音樂椅已經準備開始，而來季可能有不少星級球員的大洗牌。其中法國的巴黎聖日耳門，主帥基迪亞（Christophe Galtier）已證實，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）將會離隊。而皇家馬德里的老牌射手賓施馬（Karim Benzema），據報亦會在日內宣布離隊。

基迪亞在球隊對克萊蒙特的聯賽煞科戰前的記者會上，證實了美斯離隊的消息。他向傳媒表示：「我很榮幸帶領過足球史上最佳的球員。這將會是他在王子球場的最後一場比賽，我希望他會獲得球迷溫暖的歡迎。」