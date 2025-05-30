轉會消息｜戴納傳揀車路士棄曼聯　迪馬利亞回歸母會

今夏英超其中一位受關注的球員，利安戴納（Liam Delap）據報已從車路士及曼聯之中作出了選擇，並將以3,000萬英鎊加盟藍戰士，與曼城年代的隊友高爾彭馬（Cole Palmer）再度合作。至於阿根廷老將的「天使」迪馬利亞（Angel di Maria）仍未退役，他將返回母會的羅沙里奧中央。
22歲的戴納今季在葉士域治有不俗的表現，因此隨着球會降班，他也成為多支球會，包括曼聯、車路士、紐卡素及愛華頓等的目標，當中曼聯及車路士傳已先後出手。據美國的ESPN報道，戴納在等待歐霸盃的決賽後才作出決定，而隨着曼聯不敵熱刺，失去來季的歐洲賽資格，戴納也傾向選擇車路士。而由於戴納的合約條件，若球會降班，只要有球會提出3,000萬英鎊就可以轉會，報道指車路士與戴納的協議已進入最後的階段。如果戴納趕及與車路士簽約，更有機會跟隨藍戰士出戰下月的世界冠軍球會盃。
車路士又有意買斷辛祖
至於車路士方面，在歐協聯贏得冠軍之後，球隊滿意查頓辛祖（Jadon Sancho）在近日的表現，打算啟動轉會條件，以2,500萬英鎊的轉會費買斷辛祖。這位25歲的英格蘭翼鋒今季從曼聯外借，但季中表現一般，令車路士未有決定是否啟動辛祖的轉會條件，不過隨着辛祖在歐協聯決賽攻入一球，也令球會對辛祖的表現加分。隨着辛祖及戴納加盟，西班牙的古爾奧（Marc Guiu）可能就失去位置，故降班的葉士域治就提出借用這位19歲前鋒，為球隊在英冠爭標。
另外37歲的阿根廷世界盃冠軍功臣迪馬利亞，宣布重返母會的羅沙里奧中央。迪馬利亞原本在去季以自由身加盟這支阿根廷榜首隊伍，不過因為有關地區的藥物罪行嚴重，以及他與家人受到暴力威脅，故他才留效賓菲加。他將會在世冠盃結束後回到阿根廷聯賽。
除了戴納之外，利華古遜的科利安華迪斯（Florian Wirtz）也是今夏多支球會的目標球員。據德國媒體的報道，拜仁慕尼黑有信心可以獲得其加盟。而除了拜仁，皇家馬德里及利物浦都對這位22歲的德國攻擊球員有興趣。而意甲的拿玻里有傳與里爾的加拿大前鋒約拿芬大衛（Jonathan David）即將達成協議，這位25歲的射手同時也獲得祖雲達斯的青睞。