今夏英超其中一位受關注的球員，利安戴納（Liam Delap）據報已從車路士及曼聯之中作出了選擇，並將以3,000萬英鎊加盟藍戰士，與曼城年代的隊友高爾彭馬（Cole Palmer）再度合作。至於阿根廷老將的「天使」迪馬利亞（Angel di Maria）仍未退役，他將返回母會的羅沙里奧中央。

22歲的戴納今季在葉士域治有不俗的表現，因此隨着球會降班，他也成為多支球會，包括曼聯、車路士、紐卡素及愛華頓等的目標，當中曼聯及車路士傳已先後出手。據美國的ESPN報道，戴納在等待歐霸盃的決賽後才作出決定，而隨着曼聯不敵熱刺，失去來季的歐洲賽資格，戴納也傾向選擇車路士。而由於戴納的合約條件，若球會降班，只要有球會提出3,000萬英鎊就可以轉會，報道指車路士與戴納的協議已進入最後的階段。如果戴納趕及與車路士簽約，更有機會跟隨藍戰士出戰下月的世界冠軍球會盃。