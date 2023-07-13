轉會消息｜抵邁阿密報到 美斯：繼續高水平演出

球王美斯一家人已抵美國邁阿密，準備接受新東家美職球隊國際邁阿密，為他在周日舉行名為「The Unveil」的盛大歡迎儀式；而他之前接受訪問強調，無悔轉戰美職的決定，揚言期待新挑戰來臨。

36歲的美斯跟妻子安東蓮娜及3名兒子，在當地時間周二下午，由加勒比海度假後，被拍得乘坐私人飛機抵達邁阿密機場的情況；而該隊的球迷隨即在球會DRV PNK球場門外慶祝，熱切期待巨星加盟。球會已公布在周日(7月16日)當地時間晚上8時，為美斯舉行名為「The Unveil」的造勢大會，屆時會有娛樂表演及嘉賓上台講話。

據報美斯跟班主之一為碧咸的國際邁阿密簽下兩年半、年薪高達6,000萬美元(約4億7千萬港元)合約；並預計在本月21日由美職及墨超球會組成的聯賽盃鬥墨超藍十字時，以主場作地標戰。

傳美斯年薪近5億

離開法國班霸巴黎聖日耳門，以自由身投身美職的美斯，在阿根廷電視台周二播出的訪問表示：「很高興我們今次的決定，我期待及準備好接受新挑戰。心裡的想法不會變，無論去到哪裡，我一樣為自己及球會盡全力，以繼續高水平演出。」

這位世盃冠軍球王，將會跟前巴塞隆拿隊友布斯基斯(Sergio Busquets)及阿根廷教練馬天奴(Gerardo Martino)，再次並肩作戰，為這支現時在美職東岸包尾的球隊，重振雄風。