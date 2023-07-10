轉會消息︱拜仁再加碼收購卡尼　車路士或送盧卡古去祖雲達斯

德甲班霸拜仁慕尼黑，似乎仍未放棄收購英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）的行動，英國媒體報道，拜仁將轉會費提高至7,000萬歐元，以及附加條件，以購入卡尼。而意甲的祖雲達斯對車路士的比利斯前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）表示興趣，若車路士願意以2,500萬歐元轉會加盧卡古的話，可以讓隊中的塞爾維亞前鋒杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）轉投藍戰士。 多個英國媒體報道，拜仁對收購卡尼的計劃仍然未有放棄，球隊最新向熱刺提出7,000萬歐元的轉會費，以收購這個英格蘭射手，以增加球隊前線的能力。然而未知熱刺是否願意讓這個球隊主將離開倫敦。

至於車路士方面，在收購華荷域方面獲得進展，祖雲達斯提出了2,500萬歐元的轉會費加上盧卡古仍為條件，以讓23歲的華荷域轉投英超。不過盧卡古的個人意願仍然未明，因為他表示願意扣減100萬的年薪，將再度重投另一支意甲球會的國際米蘭。然而意大利傳媒指，車路士因為向國米透露祖雲達斯的意向，此舉令老婦人方面相當不滿。 曼聯或同時獲得奧拿拿賀治隆 至於曼聯方門，在門將迪基亞（David de Gea）宣布離隊後，與國米門將奧拿拿（Andre Onana）的轉會將到尾聲。而球會同時再向阿特蘭大就賀治隆（Rasmus Hojlund）開出新的報價，並已獲得阿特蘭大的同意，有望獲得這個20歲前鋒。而曼聯亦有可能放走巴西中場的費特（Fred），據報另一支英超球會的富咸與沙特球會都有意羅致旗下。