轉會消息︱拜仁再加碼收購卡尼　車路士或送盧卡古去祖雲達斯

德甲班霸拜仁慕尼黑，似乎仍未放棄收購英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）的行動，英國媒體報道，拜仁將轉會費提高至7,000萬歐元，以及附加條件，以購入卡尼。而意甲的祖雲達斯對車路士的比利斯前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）表示興趣，若車路士願意以2,500萬歐元轉會加盧卡古的話，可以讓隊中的塞爾維亞前鋒杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）轉投藍戰士。
多個英國媒體報道，拜仁對收購卡尼的計劃仍然未有放棄，球隊最新向熱刺提出7,000萬歐元的轉會費，以收購這個英格蘭射手，以增加球隊前線的能力。然而未知熱刺是否願意讓這個球隊主將離開倫敦。
至於車路士方面，在收購華荷域方面獲得進展，祖雲達斯提出了2,500萬歐元的轉會費加上盧卡古仍為條件，以讓23歲的華荷域轉投英超。不過盧卡古的個人意願仍然未明，因為他表示願意扣減100萬的年薪，將再度重投另一支意甲球會的國際米蘭。然而意大利傳媒指，車路士因為向國米透露祖雲達斯的意向，此舉令老婦人方面相當不滿。
曼聯或同時獲得奧拿拿賀治隆
至於曼聯方門，在門將迪基亞（David de Gea）宣布離隊後，與國米門將奧拿拿（Andre Onana）的轉會將到尾聲。而球會同時再向阿特蘭大就賀治隆（Rasmus Hojlund）開出新的報價，並已獲得阿特蘭大的同意，有望獲得這個20歲前鋒。而曼聯亦有可能放走巴西中場的費特（Fred），據報另一支英超球會的富咸與沙特球會都有意羅致旗下。
謝拉特向韋費特沙夏招手
法甲的巴黎聖日耳門因為很大機會失去隊中的法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe），有傳這支法甲班霸或向拿玻里報價求購隊中的尼日利亞射手域陀奧森漢（Victor Osimhen）代替。另外，已加盟沙特阿拉伯的謝拉特（Steven Gerrard），有傳向水晶宮的科特迪瓦快翼韋費特沙夏（Wilfried Zaha）招手。這位30歲的翼鋒今夏與水晶宮約滿後仍未確定去向，而謝拉特帶領的伊蒂法克據報開出1,600萬英鎊的年薪利誘沙夏來投。