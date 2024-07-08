轉會消息｜拜仁慕尼黑落實奧利斯加盟　曼聯目標冀完成荷蘭雙將

踏入7月，各大聯賽的轉會亦開始頻密活動，上季失落德甲冠軍的拜仁慕尼黑，已落實從英超的水晶宮簽入前鋒的米高奧利斯（Michael Olise）。至於英超的「風頭躉」曼聯，據報打算在今夏接連簽入荷蘭守將的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）以及約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），並希望二人會在休季後加入。

拜仁在周日（7日）落實了奧利斯的轉會。這位22歲的法籍前鋒，在過去3季效力英超的水晶宮，傳轉會費達6,000萬歐元。這是前般尼主帥甘賓尼（Vincent Kompany）接掌拜仁後的主要收購。奧利斯在球會的聲明表示：「我很高興可以為這樣大的球會比賽，這是一個巨大挑戰，也是我所期望。」奧利斯去季為水晶宮英超上陣19場及入10球，有傳他拒絕了車路士及曼聯而選擇拜仁。另外有傳拜仁亦將完成另一位英超兵，葡萄牙中場祖奧包連夏（Joao Palhinha）的轉會，據報轉會費將達4,200萬英鎊以及有400萬英鎊的付加條件。