轉會消息｜拜仁慕尼黑落實奧利斯加盟　曼聯目標冀完成荷蘭雙將

踏入7月，各大聯賽的轉會亦開始頻密活動，上季失落德甲冠軍的拜仁慕尼黑，已落實從英超的水晶宮簽入前鋒的米高奧利斯（Michael Olise）。至於英超的「風頭躉」曼聯，據報打算在今夏接連簽入荷蘭守將的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）以及約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），並希望二人會在休季後加入。
拜仁在周日（7日）落實了奧利斯的轉會。這位22歲的法籍前鋒，在過去3季效力英超的水晶宮，傳轉會費達6,000萬歐元。這是前般尼主帥甘賓尼（Vincent Kompany）接掌拜仁後的主要收購。奧利斯在球會的聲明表示：「我很高興可以為這樣大的球會比賽，這是一個巨大挑戰，也是我所期望。」奧利斯去季為水晶宮英超上陣19場及入10球，有傳他拒絕了車路士及曼聯而選擇拜仁。另外有傳拜仁亦將完成另一位英超兵，葡萄牙中場祖奧包連夏（Joao Palhinha）的轉會，據報轉會費將達4,200萬英鎊以及有400萬英鎊的付加條件。
雲尼斯達萊將加入紅魔教練團
英國傳媒就報道，曼聯會在今日（8日）舉行會議以推動今季的轉會行動。據報紅魔打算引入一對荷蘭國腳的舒克斯及迪歷特，同時還有愛華頓的英格蘭中堅班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）。球隊預計會先出售荷蘭中場的雲迪碧克（Donny van de Beek）到西甲的基羅納，而前鋒的美臣格連活特（Mason Greenwood）亦獲包括馬賽、拉素及祖雲達斯的招手。曼聯的前荷蘭射手雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）有傳會在稍後公布加入為教練團成員，並指他早已與舒克斯接觸，遊說其加盟紅魔。
舒克斯與迪歷特目前與荷蘭隊仍在德國備戰歐洲國家盃，而估計會以3,400萬英鎊的方式買斷。至於迪歷特亦預計以4,250萬英鎊從拜仁轉投紅魔，而拜仁亦會從舒克斯的轉會獲得50%的轉會分成。