轉會消息︱拜仁未放棄羅致卡尼　法賓奴將隨軒達臣赴沙特

英國傳媒報道，拜仁將派出總裁Jan-Christian Dreesen以及技術總監馬高尼比（Marco Neppe）前赴倫敦，與熱刺主席利維（Daniel Levy）再度商討卡尼的轉會。今日（28日）就30歲的卡尼，與熱刺僅餘一年合約，而球會的大老闆，面對被指涉及內幕交易的李維士（Joe Lewis）已向利維作出指示，表示若卡尼不續約，就要盡快賣走以避免損失轉會費。有指除了拜仁之外，巴黎聖日耳門都有意簽入卡尼，但卡尼早已心向拜仁，故現在只待熱刺首肯。

熱刺的英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane），雖然依然隨隊前往亞洲參與季前的熱身賽，不過德甲的班霸拜仁慕尼黑仍未有放棄收購。英國媒體表示，拜仁將派兩名高層到倫敦與熱刺討論轉會條件。而同樣身處亞洲的利物浦，繼佐敦軒達臣（Jordan Henderson）落實加盟伊蒂法克之後，法賓奴（Fabinho）據報已經離隊紅軍訓練營，估計加盟沙特阿拉伯球會的機會相當高。

至於利物浦，據報巴西中場的法賓奴未有隨隊到新加坡。這位巴西中場，早前獲得沙特球會伊蒂哈德開出4,000萬英鎊轉會費羅致，然而因為他飼養的一頭法國鬥牛犬不符合沙特的法規，令有關的轉會陷於僵局。不過似乎法賓奴的問題將獲得解決，令他離開了紅軍在新加坡的大軍。而之前發布離隊影片的前隊長佐敦軒達臣，就已正式落實加盟伊蒂法克，跟隨另一位紅軍前隊謝拉特（Steven Gerrard）在沙特參戰。

白禮頓拒車路士收購卡些度

另外，白禮頓再次拒絕了車路士提出以8,000萬英鎊，收購厄瓜多爾中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo）。據報白禮頓不打算放走這位21歲的中場，然而車路士卻視卡些度為球隊的長遠目標。白禮頓主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）早前表示，球隊仍希望將卡些度留在球隊，原因是球隊來季需要出戰歐霸盃的比賽，而車路士來季沒有歐洲賽的資格。

曼城方面，球隊雖然希望以破紀錄的轉會費，羅致克羅地亞的守將加華度爾（Josko Gvardiol）。不過RB萊比錫表示希望盡早穩定陣容，要求曼城8月12日前完成轉會