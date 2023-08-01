轉會消息︱拜仁與熱刺會面後仍有距離　卡尼轉會繼續陷僵局

英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）的轉會，在經過整個暑假，拜仁慕尼黑與熱刺之間仍在轉會費問題上角力。據報拜仁雖然出動高層到倫敦與熱刺進行商討，不過球會僅僅願意支付破球會紀錄的1億歐元轉會費，然而熱刺卻仍「企硬」1億英鎊，匯率的差距仍令這位射手前途未明。

英國媒體報道，拜仁總裁Jan-Christian Dreesen以及技術總監馬高尼比（Marco Neppe）周一（7月31日）抵達倫敦，與熱刺進行會面。拜仁清楚這位英格蘭前鋒有意加盟德甲，而且不會與熱刺續約以及轉投其他球會，不過拜仁目前僅願意將轉會費的開價，定在9,000萬歐元，另外再加1,000萬歐元的條款。然而熱刺仍然叫價1億，不過是英鎊，兩者之間還有約2,500萬英鎊的距離。而熱刺亦希望加入條款，在卡尼回流英格蘭，熱刺有優先選擇。