轉會消息︱拜仁與熱刺會面後仍有距離　卡尼轉會繼續陷僵局

英格蘭射手哈利卡尼（Harry Kane）的轉會，在經過整個暑假，拜仁慕尼黑與熱刺之間仍在轉會費問題上角力。據報拜仁雖然出動高層到倫敦與熱刺進行商討，不過球會僅僅願意支付破球會紀錄的1億歐元轉會費，然而熱刺卻仍「企硬」1億英鎊，匯率的差距仍令這位射手前途未明。
英國媒體報道，拜仁總裁Jan-Christian Dreesen以及技術總監馬高尼比（Marco Neppe）周一（7月31日）抵達倫敦，與熱刺進行會面。拜仁清楚這位英格蘭前鋒有意加盟德甲，而且不會與熱刺續約以及轉投其他球會，不過拜仁目前僅願意將轉會費的開價，定在9,000萬歐元，另外再加1,000萬歐元的條款。然而熱刺仍然叫價1億，不過是英鎊，兩者之間還有約2,500萬英鎊的距離。而熱刺亦希望加入條款，在卡尼回流英格蘭，熱刺有優先選擇。
沙特聯賽又想爭意甲射手
另外，沙特阿拉伯方面繼續挖角歐洲球星。利物浦的巴西守將法賓奴（Fabinho）已宣布落實加盟冠軍的伊蒂哈德。不過這個中東聯賽又有新的震撼消息，球會希拉爾打算以1.5億歐元收購意甲射手的域陀奧森漢（Victor Osimhen），並打算開出100萬英鎊的周薪，而且不用交稅。
有媒體形容希拉爾在轉會市場是極度活躍的球會，因為他們曾向美斯（Lionel Messi）、麥巴比（Kylian Mbappe）以及卡尼，還有富咸的阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic）都提出收購。而至今他們已獲得魯賓尼維斯（Ruben Neves）、高列巴尼（Kalidou Koulibaly）以及米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic）。
至於英國媒體報道，曼聯將在今日完成丹麥前鋒賀治隆（Rasmus Hojlund）的轉會。據報這位20歲的丹麥新星，今日（8月1日）在曼徹斯特進行體測，之後會落實以7,500萬歐元再加1,000萬歐元條款的轉會費，加盟紅魔，成為曼聯今季的第3個新加盟球員。