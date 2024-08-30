轉會消息｜拿玻里簽入盧卡古　阿仙奴傳最後出手拯救史達寧

意甲的拿玻里宣布，簽入車路士的比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku），轉會費據報仍達3,000萬英鎊。盧卡古將再次與領隊干地（Antonio Conte）在意甲合作。而另一位車路士的鋒將史達寧（Raheem Sterling），亦有傳在最後關頭可能獲得阿仙奴的「拯救」。
拿玻里在周四（29日）宣布，簽入31歲的比利時前鋒盧卡古。這位比利時前鋒在2021年以9,750萬英鎊加盟藍戰士，不過一直不受到重用，先後被借回意甲的國際米蘭及羅馬。盧卡古在2019年至2021年兩季，在意甲的國際米蘭曾與現任拿玻里的主帥干地合作，並且為國米取得不少入球。在對帕爾馬的賽前記者會上，干地表示盧卡古可以在這場聯賽候命。而盧卡古的加盟，意味拿玻里的尼日利亞前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen）可能在之後會離隊，據報除了車路士，沙特阿拉伯聯賽也對這位射手感興趣。
利物浦完成基艾沙轉會
同樣宣布加盟，還有意大利的國腳費特歷高基艾沙（Federico Chiesa），這位名將之後落實以1,000萬英鎊再加250萬英鎊附加條件，從祖雲達斯轉投利物浦。26歲的基艾沙與紅軍簽約4年，是利物浦新帥史洛治（Arne Slot）的首個收購，因為之前的門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）在下季才加盟。基艾沙是意大利在2021年贏得歐洲國家盃的功臣，然而在莫達（Thiago Motta）接掌祖雲達斯後，不再受球會的重用。
另外英國《獨立報》就報道，阿仙奴可能在最後關頭出手收購史達寧。這位29歲的英格蘭國腳，被車路士取走9號球衣之後，在史丹福橋已沒有立足之地。早前有指藍戰士打算以史達寧作為收購曼聯查頓辛祖（Jadon Sancho）的條健，不過有指辛祖傾向外借到意甲的祖雲達斯多於轉會車路士，而曼聯雖然與史達寧有展開洽談，但也表明最後可能無結果。而報道指，阿仙奴在史達寧及拜仁的京士利高文（Kingsley Coman）之間正作出選擇，並會在最後兩日的轉會窗前出手。