轉會消息｜拿玻里簽入盧卡古　阿仙奴傳最後出手拯救史達寧

意甲的拿玻里宣布，簽入車路士的比利時前鋒盧卡古（Romelu Lukaku），轉會費據報仍達3,000萬英鎊。盧卡古將再次與領隊干地（Antonio Conte）在意甲合作。而另一位車路士的鋒將史達寧（Raheem Sterling），亦有傳在最後關頭可能獲得阿仙奴的「拯救」。

拿玻里在周四（29日）宣布，簽入31歲的比利時前鋒盧卡古。這位比利時前鋒在2021年以9,750萬英鎊加盟藍戰士，不過一直不受到重用，先後被借回意甲的國際米蘭及羅馬。盧卡古在2019年至2021年兩季，在意甲的國際米蘭曾與現任拿玻里的主帥干地合作，並且為國米取得不少入球。在對帕爾馬的賽前記者會上，干地表示盧卡古可以在這場聯賽候命。而盧卡古的加盟，意味拿玻里的尼日利亞前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen）可能在之後會離隊，據報除了車路士，沙特阿拉伯聯賽也對這位射手感興趣。