轉會消息︱普巴傳又出走去沙特掘金　阿仙奴買「飯」要等律師確定

去年免費加盟祖雲達斯的普巴，未為球會上陣就已受傷，直到今年初才復出，但僅幾次後備上陣後就再度報傷。近日有傳這位法國中場成為沙特阿拉伯球會的新目標，當中有傳會加盟賓斯馬（Karim Benzema）與尼高路簡迪（N'Golo Kante）效力的伊蒂哈德。

去季因為受傷而缺陣大半個球季的保羅普巴（Paul Pogba），近日據報前赴沙特阿拉伯，因而有傳這位法國中場或將會成為另一位新近加盟沙特聯賽的球星。而英國媒體指，英超亞軍的阿仙奴，在簽入迪格蘭賴斯（Declan Rice）與添巴（Jurrien Timber）都將到最後階段。

不過法國《隊報》就報道，這位法國中場仍希望留在都靈，主要是他仍想出戰明年舉行的歐洲國家盃。然而有傳祖雲達斯卻有意出售，原因是這位中場的傷患以及其高昂的薪金，加上老婦人來季失去歐聯的資格，故有「減磅」的需要。

英國媒體報道，阿仙奴在收購賴斯及添巴都已到最後階段。其中賴斯的轉會，據報韋斯咸只在等候阿仙奴的律師作最後的確定。報道指，阿仙奴希望這位英格蘭中場，能隨隊出發到美國進行季前備戰。至於荷蘭守將的添巴，據報亦已完成體檢，正等候阿積士的文件後才與這位守衛簽約。

愛華頓傳簽入38歲楊格

另外，前曼聯及阿士東維拉的守將艾殊利楊格（shley Young），有傳與愛華頓達成協議。這位38歲的前英格蘭國腳，將免費加盟愛華頓。而熱刺方面，有指新帥的普斯迪古路（Ange Postecoglou）打算向哈利卡尼（Harry Kane）解釋自己的計劃，以留住這個英格蘭射手，而據報球會已拒絕了拜仁慕尼黑的第2次報價。