轉會消息｜普捷天奴傳接任美國隊主帥　細哨朗拿甸奴兒子或加盟般尼

多個美國媒體的報道，阿根廷籍的普捷天奴（Mauricio Pochettino）預料會成為美國國家隊的新任主帥。至於英冠的般尼，據報簽入前巴西名將「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）的19歲兒子祖奧文迪斯（Joao Mendes）。

美國的ESPN及美國有線新聞網絡（CNN）都報道，前車路士及熱刺主帥的普捷天奴，已同意接手美國隊，以帶領球隊出戰2026年的世界盃。美國隊因為在今夏的美洲國家盃戰績欠佳，分組賽止步，令主帥的貝希達（Gregg Berhalter）遭辭退，雖然之後有傳過美國想找今季要休息的利物浦前主帥高普（Jurgen Klopp）極速出山，不過高普已拒絕邀請。而普捷天奴在車路士一個賽季就已經與球會解約。據ESPN表示，目前雙方未有最終的定案，美國足協的董事會亦未落實任何合約，他們會在8月23日進行董事會議才會作出最後的決定。