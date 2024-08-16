轉會消息｜普捷天奴傳接任美國隊主帥　細哨朗拿甸奴兒子或加盟般尼

多個美國媒體的報道，阿根廷籍的普捷天奴（Mauricio Pochettino）預料會成為美國國家隊的新任主帥。至於英冠的般尼，據報簽入前巴西名將「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）的19歲兒子祖奧文迪斯（Joao Mendes）。
美國的ESPN及美國有線新聞網絡（CNN）都報道，前車路士及熱刺主帥的普捷天奴，已同意接手美國隊，以帶領球隊出戰2026年的世界盃。美國隊因為在今夏的美洲國家盃戰績欠佳，分組賽止步，令主帥的貝希達（Gregg Berhalter）遭辭退，雖然之後有傳過美國想找今季要休息的利物浦前主帥高普（Jurgen Klopp）極速出山，不過高普已拒絕邀請。而普捷天奴在車路士一個賽季就已經與球會解約。據ESPN表示，目前雙方未有最終的定案，美國足協的董事會亦未落實任何合約，他們會在8月23日進行董事會議才會作出最後的決定。
英國媒體就報道，英冠的般尼將會簽入剛離開巴塞隆拿青年軍的朗拿甸奴兒子文迪斯。不過般尼主帥的史葛柏加（Scott Parker）就指，文迪斯將會有可發展的未來，但短期內不會是球隊一隊的主力。目前般尼未有公布文迪斯的加盟，但在社交媒體上已有文迪斯拿着般尼球衣及在會徽影相的相片流出。柏加在對卡迪夫城的賽前表示：「這是一個我們視為發展的球員，這是一個項目。目前未有簽約，但有些東西是肯定的。我是很期待，不過同時我覺得對一個男孩給予這麼大壓力是不公平。」19歲的文迪斯在高士路的青年軍受訓，去年加盟巴塞隆拿的U19，但僅簽約1年。
列奧斯落實加盟洛杉磯銀河
另外，離開多蒙特的德國前國腳馬高列奧斯（Marco Reus）確定加盟美職聯的洛杉磯銀河。而據報道曼聯已通知隊中的丹麥國腳基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）可以在本月自由尋找新球會，並且紅魔願意割價求售。至於馬德里體育會將會把葡萄牙國腳祖奧菲歷斯（Joao Felix）售回車路士，同時簽入車路士的英格蘭中場干拿加歷查（Conor Gallagher）。