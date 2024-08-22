正當有傳曼城計劃回購德國中場的根度簡（Ilkay Gundogan）後，英國媒體傳出藍月亮有意向日本球員出手。現效力蘇超些路迪的日本前鋒古橋亨梧獲得曼城的垂青，並希望以這位射手取代已轉投馬德里體育會的阿根廷國腳祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）。 英國的天空體育報道，曼城主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola）雖然希望獲得水晶宮的伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）加盟，以及向巴塞隆拿提出收購根度簡，不過曼城也在考慮些路迪的古橋亨梧。天空體育認為29歲的古橋亨梧已證明自己在蘇超是超班的球員，在2021年從神戶勝利船轉投蘇超以來，135場上陣為球隊攻入73球，並為些路迪贏得7個冠軍。去年他才與球隊續約至2027年季末，對於一直不獲日本國家隊主帥森保一器重，轉投曼城可能為古橋爭取更多重返國家隊的籌碼。而英國媒體指，除了古橋之外，另一位些路迪的日本球員旗手怜央也傳獲英超李斯特城的垂青。

另外上季取得歐聯資格的阿士東維拉，確定與隊中的阿根廷門神達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）續約至2029年。這位31歲的阿根廷門將，在國家隊的層面表現雖然比在球會更出色，但上季也為維拉34次上陣取得9次「零失球」的紀錄，是球隊取得歐聯入場券的功臣之一，而他之前為阿根廷贏過世界盃，及在今夏取得美洲國家盃，當中也了關鍵作用。達米安在2020年以1,700萬英鎊從阿仙奴加盟，已為維拉上陣超過150場。 馬利斯卡澄清車路士沒有混亂 至於人滿之患的車路士，主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）開腔澄清，指球隊雖然有超過40名一隊成員，不過就不存在混亂的問題。馬利斯卡在歐協聯對塞維特的賽前記者會上表示：「我不是與42個球員在工作。這有一些在外的，我現階段只與21個球員合作。今日的時段得20個，昨日有21個。所以其他的15或20個，他們另外訓練。在美國（季前熱身）我們有26至27個球員，所以車路士有42、43個球員是事實。不過他們不是每日與我一起工作，我沒見過他們。所以這沒有如外界看般一團糟，絕對不是。」

沙治奧羅拔圖或投意甲科木 他又表示，除了已轉投馬體會的干拿加歷查（Conor Gallagher）外，芝維爾（Ben Chilwell）、史達寧（Raheem Sterling）及查洛巴（Trevoh Chalobah）都將被賣走。據報曼聯就已經提出收購芝維爾。另外，巴塞隆拿前中場的沙治奧羅拔圖（Sergi Roberto）據報已同意以自由身轉投意甲的科木，與前隊友的法比加斯（Cesc Fabregas）重聚。32歲的羅拔圖今季末與巴塞約滿宣布離開成長的球會。科木上季以意乙亞軍身份重回意甲聯賽，而法比加斯在上季退役後全職成為球會主帥。