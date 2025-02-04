轉會消息｜曼城冬窗豪花1.8億英鎊　巴黎聖日耳門阿士東維拉實力增

歐洲的冬季轉會窗已經關閉，而英超的曼城在最後階段亦確定簽入波圖的西班牙中場尼高干沙利斯（Nico Gonzalez），令球隊在冬窗期間簽入5名球員，並估計花費達1.8億英鎊，成為史上冬窗第2高的開支。不過外國傳媒指出，在今冬轉會窗兩大贏家，是英超的阿士東維拉以及法甲的巴黎聖日耳門，維拉在賣走前鋒的祖漢杜蘭（Jhon Duran）獲得大額資金增援，而聖日耳門亦斥巨資增兵。 曼城在去年底經歷低潮期後，在這個轉會窗立即增兵，先後簽入烏茲別克國腳的胡薩洛夫（Abdukodir Khusanov）及埃及前鋒奧馬馬莫殊（Omar Marmoush）。在轉會窗的最後一日，也確定23歲的尼高干沙利斯加盟，轉會費據報達5,000萬英鎊。這位巴塞隆拿青訓產品表示：「這是我職業生涯這階段的一個完美機會。我只是23歲，我想到英格蘭測試一下自己。沒有比曼城更好的球會讓我去做這事。看他們的陣容，這是難以置信，全部都是世界級的球員。沒有一個足球員不想成為這組合的一員。」干沙利斯成為藍月亮在1月的第5個新球員，並且與球會簽約4年半。曼城在今冬花費1.8億英鎊，僅次於車路士在2023年冬窗的2.74億英鎊開支。

維拉借入多名棄將 有兩支球隊被外媒形容為冬窗的贏家，一支是阿士東維拉，另一隊是巴黎聖日耳門。維拉早前以7,100萬英鎊將年僅21歲的哥倫比亞射手杜蘭售予沙特阿拉伯的艾納斯。媒體指出，維拉在賣出杜蘭後，為球隊騰出很大的空間以符合英超的盈利及穩定條款，而且球隊在獲得鉅額轉會費後，維拉沒有急於收購，而是選擇多數外借。繼借用了曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）後，球隊還借用了巴黎聖日耳門的中場馬高阿辛斯奧（Marco Asensio）及車路士守將的阿素迪沙斯（Axel Disasi），據報維拉對兩名球員都沒有租轉買的條款，但維拉會全數支付阿辛斯奧的薪金及付出500萬英鎊借用迪沙斯。 至於聖日耳門，在今冬獲得了被視為近年世界最佳翼鋒之一的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），這位格魯吉亞國腳的轉會費據報達6,000萬歐元。不過球隊就將借將的沙維施蒙斯（Xavi Simons）正式以4,600萬歐元售予德甲的RB萊比錫以及將守將的尼度亞（Cher Ndour）以5,000萬歐元售至費倫天拿，還有把前鋒的高路梅安尼（Randal Kolo Muani）借到意甲的祖雲達斯，令球隊反而獲得更多資金。

另外，意甲球隊則頻頻借用英超兵。其中祖雲達斯確定，借用紐卡素的守將萊特基利（Lloyd Kelly），這位前英格蘭U21的守衛會借至季尾，老婦人在季後可以動用2,000萬英鎊的轉會費正式收購。這位守將今夏才以自由身加盟喜鵲，但他今季只為紐卡素上陣10場，而且自去年11月就沒有得到上陣的機會。至於熱刺就借用拜仁的前鋒泰爾（Mathys Tel），同時在季尾可以轉借為買。 拿玻里出售主力後空手而回 除了多宗成功收購，還有一些失敗的消息。當中熱刺欲以7,000萬英鎊收購水晶宮的英格蘭新晉國腳馬克古希（Marc Guehi），但仍遭到水晶宮的拒絕。在去年夏天，紐卡素也出價6,500萬英鎊，不過水晶宮也不願放人，然而這位英格蘭中堅與水晶宮僅餘18個月的合約。另外曼聯及拜仁慕尼黑都對車路士前鋒的尼干古（Christopher Nkunku）有興趣，但因為藍戰士的開價而令兩支球會卻步。至於意甲拿玻里主帥的干地（Antonio Conte），在球隊失去了基華拉斯基利亞後，卻未能從曼聯簽入阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）或是多蒙特的艾迪耶美（Karim Adeyemi）而失望。另外不只是球員，有指英乙榜尾的卡素爾想邀請在剛被沙特球會伊蒂法克解僱的前利物浦隊長謝拉特（Steven Gerrard）出任球隊的主帥，協助球隊在乙組護級。