轉會消息︱曼城將以破紀錄轉會費簽加華度爾　麥巴比或投車路士一季

曼城將以破後衛球員的世界紀錄轉會費，簽入RB萊比錫的克羅地亞國腳加華度爾（Josko Gvardiol）。據報這位21歲的守將，將會前往曼徹斯特完成體測後，就落實加盟，成為藍月亮衞冕的重要一步。
多個媒體都報道，指曼城已經與萊比錫達成協議，據報曼城會付出9,000萬歐元的轉會費，打破由曼聯哈利馬古尼（Harry Maguire）保持的後衛轉會費紀錄，簽入這位被視為最有前途的後衛球員。傳媒表示，加華度爾未必會趕及在下周日（6日）的社區盾中上陣，但預計會在英超揭幕戰為藍月亮披甲。
另外，西班牙媒體報道，「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）可能會轉投車路士一季，並在明年夏天再轉投皇家馬德里。報道指出，這位24歲的法國球星，與巴黎聖日耳門關係決裂，但又寧願留在球會坐一季冷板而拒絕加盟沙特阿拉伯。不過車路士的招手，可能為麥總提供新的方案，而PSG方面相信，麥巴比已經與皇馬有協議在來季加盟，故不會在車路士留得太久。
曼聯賀治隆轉會留周末公布
至於曼聯在羅致丹麥射手賀治隆（Rasmus Hojlund）一事上，英國媒體指曼聯可能會將這筆轉會延至本周末才公布。至於紅魔鬼雖然希望羅致費倫天拿的摩洛哥國腳蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat），然而這位犘洛哥球星向媒體指，自己未清楚有關的轉會傳聞，並表示會留在意甲至少多一個球季。然而曼聯據報已加入爭奪修咸頓的中場羅美路拉維亞（Romeo Lavia），同時球隊亦準備與皇家蘇斯達討論出售中場的雲迪碧克（Donny van de Beek）以籌集收購岩拉伯特的轉會費。
加比爾捷西斯膝傷季初缺陣
有關哈利卡尼（Harry Kane）的轉會，英國媒體指若然在聯賽揭幕戰仍未能轉會，卡尼會留在熱刺多一季，但來季就會以自由身轉會，意味熱刺將得不到任何轉會費。不過德國《圖片報》就報道，卡尼願意減薪加盟拜仁，而一切仍需要熱刺接受拜仁的轉會要求。而球隊有傳將簽入德甲禾夫斯堡的荷蘭守將雲迪尹（Micky van de Ven），同時亦會將丹麥中場賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）以3,000萬英鎊轉售至西甲的馬德里體育會。
另外，意甲的國際米蘭據報有意收購阿仙奴的日本守將冨安健洋，而阿仙奴的前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）因為膝蓋受傷需要接受手術，將令他缺陣季初的比賽。