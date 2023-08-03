轉會消息︱曼城將以破紀錄轉會費簽加華度爾　麥巴比或投車路士一季

曼城將以破後衛球員的世界紀錄轉會費，簽入RB萊比錫的克羅地亞國腳加華度爾（Josko Gvardiol）。據報這位21歲的守將，將會前往曼徹斯特完成體測後，就落實加盟，成為藍月亮衞冕的重要一步。 多個媒體都報道，指曼城已經與萊比錫達成協議，據報曼城會付出9,000萬歐元的轉會費，打破由曼聯哈利馬古尼（Harry Maguire）保持的後衛轉會費紀錄，簽入這位被視為最有前途的後衛球員。傳媒表示，加華度爾未必會趕及在下周日（6日）的社區盾中上陣，但預計會在英超揭幕戰為藍月亮披甲。

另外，西班牙媒體報道，「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）可能會轉投車路士一季，並在明年夏天再轉投皇家馬德里。報道指出，這位24歲的法國球星，與巴黎聖日耳門關係決裂，但又寧願留在球會坐一季冷板而拒絕加盟沙特阿拉伯。不過車路士的招手，可能為麥總提供新的方案，而PSG方面相信，麥巴比已經與皇馬有協議在來季加盟，故不會在車路士留得太久。 曼聯賀治隆轉會留周末公布 至於曼聯在羅致丹麥射手賀治隆（Rasmus Hojlund）一事上，英國媒體指曼聯可能會將這筆轉會延至本周末才公布。至於紅魔鬼雖然希望羅致費倫天拿的摩洛哥國腳蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat），然而這位犘洛哥球星向媒體指，自己未清楚有關的轉會傳聞，並表示會留在意甲至少多一個球季。然而曼聯據報已加入爭奪修咸頓的中場羅美路拉維亞（Romeo Lavia），同時球隊亦準備與皇家蘇斯達討論出售中場的雲迪碧克（Donny van de Beek）以籌集收購岩拉伯特的轉會費。