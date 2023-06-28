轉會消息｜曼城斥18億洽賴斯 加華度爾

在隊長根度簡(Gundogan)轉投西甲班霸巴塞隆拿後，「三冠王」曼城終重錘出擊，正式出價羅致韋斯咸的英格蘭中場迪格蘭賴斯(Rice)；同時洽購德甲RB萊比錫的克羅地亞新星中堅加華度爾(Gvardiol)，強化中後場實力。二人身價不菲，估計「藍月」要耗資逾1.84億英鎊(約18.3億港元)，才能搶得心頭好。

根度簡離隊加上尚有兩年合約的中場貝拿度施華(Silva)，被沙特球會希拉爾(Al Hilal)相中，力斟過檔。藍月繼續補充兵源，終正式以8,000萬英鎊，另附加1,000萬英鎊，力爭英格蘭中場迪格蘭賴斯過檔，今次出價跟阿仙奴第二次出價被拒的7,500萬英鎊，另加浮動的1,500萬英鎊的條件相若，預料哥迪奧拿及阿迪達在球員市場延續「師徒之爭」，未來數天進入白熱化，估計出價要到1億英鎊，韋斯咸才肯出售這位24歲的隊長中場。

華度爾成哥帥頭號目標

至於哥帥對增添中堅猛將更為渴求，21歲的克羅地亞中堅加華度爾成為頭號獵物，據《BBC》報道，曼城已跟這位克羅地亞世盃季軍功臣的團隊初步接觸；但此子跟RB萊比錫在合約上訂明，明年夏天可啟動1.1億歐元(即9,435萬英鎊)解約金，意味要這支德甲球會提早一年放人，解約金必不會低於此數。可出任左中堅，並勝任3人或4人防線的加華度爾，若轉會成事，將超越2019年由李斯特城轉會曼聯的哈利馬古尼(Maguire)，成為世界最貴守將。