轉會消息︱曼城為賴斯向韋斯咸正式報價　鶴臣確定續留水晶宮

韋斯咸早前已指，中場的迪格蘭賴斯（Declan Rice）來季將會他投，不過這英格蘭中場的去向仍然未明，因為阿仙奴兩度報價被拒絕後，曼城據報已開出9,000萬英鎊（約8.9億港元）的報價，希望羅致得賴斯的加盟。

阿仙奴此前曾開出7,500萬英鎊轉會費，加上1,500萬英鎊附加條件的破球會紀錄報價，但被韋斯咸所拒絕，而英國媒體報道，一直觀望的曼城已向鎚仔幫提出以8,000萬英鎊轉會費，加上1,000萬英鎊附加條件，以羅致得這名中場。曼城目前仍希望盡快落實車路士中場高華錫（Mateo Kovacic）的加盟，而球隊的德國中場根度簡（Ilkay Gundogan），已在周一（26日）落實免費轉會西甲的巴塞隆拿。