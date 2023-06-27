轉會消息︱曼城為賴斯向韋斯咸正式報價　鶴臣確定續留水晶宮

韋斯咸早前已指，中場的迪格蘭賴斯（Declan Rice）來季將會他投，不過這英格蘭中場的去向仍然未明，因為阿仙奴兩度報價被拒絕後，曼城據報已開出9,000萬英鎊（約8.9億港元）的報價，希望羅致得賴斯的加盟。
阿仙奴此前曾開出7,500萬英鎊轉會費，加上1,500萬英鎊附加條件的破球會紀錄報價，但被韋斯咸所拒絕，而英國媒體報道，一直觀望的曼城已向鎚仔幫提出以8,000萬英鎊轉會費，加上1,000萬英鎊附加條件，以羅致得這名中場。曼城目前仍希望盡快落實車路士中場高華錫（Mateo Kovacic）的加盟，而球隊的德國中場根度簡（Ilkay Gundogan），已在周一（26日）落實免費轉會西甲的巴塞隆拿。
維拉欲簽西班牙國腳
另外，沙特聯賽就繼續希望從歐洲聯賽中增兵，吉達艾阿里最新的目標是曼城的阿爾及利亞翼鋒馬列斯（Riyad Mahrez），這支沙特球會目前亦在與車路士門將的艾度亞文迪（Edouard Mendy）以及自由身的前利物浦前鋒法明奴（Roberto Firmino）進行斟介。
至於上季為水晶宮取得護級成功的老帥鶴臣（Roy Hodgson），據報已同意來季續留水晶宮。這位75歲的主帥去年3月接手球隊，並在10場聯賽取得18分，令球會最終護級成功並排在聯賽第11位完成。
英國《每日郵報》又報道，阿士東維拉主帥的艾馬利（Unai Emery）計劃收購維拉利爾的西班牙守將柏奧托利斯（Pau Torres）。原因是艾馬利去季帶領黃色潛水艇時，與柏奧托利斯合作愉快，因此計劃以3,500萬英鎊簽入這西班牙世界盃國腳。