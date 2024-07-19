轉會消息｜曼城簽入巴西國腳沙維奧　賓福特歐國盃後要割價賣東尼

英超的曼聯頻頻出手，同市的曼城也宣布，從法甲的特魯瓦簽入巴西翼鋒的沙維奧（Savio），轉會費達4,000萬歐元。而賓福特據報會將對英格蘭國腳艾雲東尼（Ivan Toney）的報價調低，以吸引其他球會出價。

曼聯在周四（18日）先後確定簽入里爾的法國年輕中堅約羅（Leny Yoro），同時亦確定前鋒的美臣格連活特（Mason Greenwood）轉投馬賽。而曼城亦宣布，與巴西國腳的沙維奧簽約至5年。該位20歲的翼鋒在早前的美洲國家盃獲選入伍，上季在外借到基羅納時有好表現，而特魯瓦及基羅納都同屬於曼城的城市足球集團。