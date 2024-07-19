轉會消息｜曼城簽入巴西國腳沙維奧　賓福特歐國盃後要割價賣東尼

英超的曼聯頻頻出手，同市的曼城也宣布，從法甲的特魯瓦簽入巴西翼鋒的沙維奧（Savio），轉會費達4,000萬歐元。而賓福特據報會將對英格蘭國腳艾雲東尼（Ivan Toney）的報價調低，以吸引其他球會出價。
曼聯在周四（18日）先後確定簽入里爾的法國年輕中堅約羅（Leny Yoro），同時亦確定前鋒的美臣格連活特（Mason Greenwood）轉投馬賽。而曼城亦宣布，與巴西國腳的沙維奧簽約至5年。該位20歲的翼鋒在早前的美洲國家盃獲選入伍，上季在外借到基羅納時有好表現，而特魯瓦及基羅納都同屬於曼城的城市足球集團。
另外英國傳媒就報道，賓福特決定不再將英格蘭國腳前鋒的東尼叫價企硬在5,000萬英鎊，原因是僅有2支球會表示對這位射手感興趣。根據《太陽報》指，雖然東尼希望加盟大球會，但是阿仙奴、車路士及曼聯都先後打「退堂鼓」，而目前就只有熱刺及韋斯咸對這位28歲的英格蘭射手感興趣。此前賓福特曾把東尼的報價設在1億英鎊，不過在今年1月已調低至8,000萬英鎊，但之後再企硬在5,000萬英鎊。不過到現在已打算接受低於5,000萬英鎊的報價。
熱刺加入爭麥湯米尼
至於曼聯的蘇格蘭國腳麥湯米尼（Scott McTominay），有傳熱刺打算加入戰團，與富咸爭奪這位具入球能力的防守中場。而曼聯亦對巴黎聖日耳門的23歲烏拉圭中場文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）感興趣，可能是曼聯短期內的第3個重要收購。而丹麥國家隊隊長的卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel），落實從比利時的安德烈治轉投蘇格蘭班霸的些路迪，簽約1年，以代替宣布退休的前英格蘭國腳祖赫特（Joe Hart）。