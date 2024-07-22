轉會消息｜曼城迪布尼被指將到沙特「掘金」　愛華頓堅持靠班夫韋特「埋數」

有意大利的媒體指，比利時國腳的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與沙特阿拉伯球會伊蒂哈德已達成協議，將會加盟該支中東球會。不過英國媒體就指，迪布尼與伊蒂哈德在個人條件仍未有共識。而曼聯雖然已獲得法國中堅的約羅（Leny Yoro），但對於荷蘭國腳的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）以及英格蘭的班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）仍感興趣，但愛華頓已表明即使球會的財務問題嚴重，但也不會減價，並望有關轉會收入可填補財政問題。

有意大利的媒體報道，稱迪布尼已「同意」伊蒂哈德開出的條件，不過英國的網站就表示，據他們了解迪布尼與伊蒂哈德的共識仍然是有距離。35歲的迪布尼在曼城贏得6個英超冠軍以及取得歐聯的錦標，不過他與曼城的合約在明年夏天到期，故曼城打算在仍可換取到轉會費的時候出售迪布尼。而該支沙特勁旅，本身已布法國前鋒的賓施馬（Karim Benzema）以及中場的尼高路簡迪（N'Golo Kante）。而西班牙媒體指，簡迪在歐洲國家盃後獲得巴塞隆拿的垂青，打算將這位法國國腳帶回歐洲，但伊蒂哈德就繼續在歐洲增兵。除了迪布尼外，伊蒂哈德的另一個目標會是其隊友，巴西門將的艾達臣摩拉斯（Ederson）。