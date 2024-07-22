轉會消息｜曼城迪布尼被指將到沙特「掘金」　愛華頓堅持靠班夫韋特「埋數」

有意大利的媒體指，比利時國腳的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）與沙特阿拉伯球會伊蒂哈德已達成協議，將會加盟該支中東球會。不過英國媒體就指，迪布尼與伊蒂哈德在個人條件仍未有共識。而曼聯雖然已獲得法國中堅的約羅（Leny Yoro），但對於荷蘭國腳的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）以及英格蘭的班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）仍感興趣，但愛華頓已表明即使球會的財務問題嚴重，但也不會減價，並望有關轉會收入可填補財政問題。
有意大利的媒體報道，稱迪布尼已「同意」伊蒂哈德開出的條件，不過英國的網站就表示，據他們了解迪布尼與伊蒂哈德的共識仍然是有距離。35歲的迪布尼在曼城贏得6個英超冠軍以及取得歐聯的錦標，不過他與曼城的合約在明年夏天到期，故曼城打算在仍可換取到轉會費的時候出售迪布尼。而該支沙特勁旅，本身已布法國前鋒的賓施馬（Karim Benzema）以及中場的尼高路簡迪（N'Golo Kante）。而西班牙媒體指，簡迪在歐洲國家盃後獲得巴塞隆拿的垂青，打算將這位法國國腳帶回歐洲，但伊蒂哈德就繼續在歐洲增兵。除了迪布尼外，伊蒂哈德的另一個目標會是其隊友，巴西門將的艾達臣摩拉斯（Ederson）。
至於曼城同市的宿敵曼聯，在轉會市場動作頻頻。球會雖然已獲得18歲的法國中堅約羅，不過曼聯仍打算繼續在中堅位置補強，因此迪歷特及班夫韋迪仍是球隊的目前，不過曼聯只會在二人中選其一。就有關班夫韋特的轉會，體育網站「The Athletic」指愛華頓已經通知曼聯，他們不打算在不符合球會的標價放走班夫韋特。根據網站在上星期五（19日）報道，愛華頓與美國財團在收購談判中未取得共識，有關財團亦將不會入主拖肥糖，令愛華頓的財務問題可能繼續加深。曼聯早前兩度向愛華頓報價均已被拒絕。
卡拉科利「無限接近」阿仙奴
另外，阿仙奴在洽購意大利國腳卡拉科利（Riccardo Calafiori）已接近完成，轉會費估計達4,210萬英鎊。天空電視台指博洛尼亞仍在支付方式及條件等，需要與阿仙奴商討，而個人條件上則沒有大問題。至於卡拉科利前球會的巴素利也將可在有關轉會中取得一半的分成。而法甲的馬賽在迪沙比（Roberto de Zerbi）掌舵後，繼續從英超挖角，在獲得曼聯的美臣格連活特（Mason Greenwood）後，球會有傳向熱刺出價1,700萬英鎊收購28歲的丹麥中場賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）。