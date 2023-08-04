轉會消息｜曼聯中堅馬古尼傳獲愛華頓招攬　車路士欲收購白禮頓門將

在曼聯被投閒置散的英格蘭守將哈利馬古尼（Harry Maguire），據報獲得多支的英超球會青睞，打算將他帶離紅魔，當中有指愛華頓可能最有機會成為「麥麥送」的新東家。而車路士據報已同意以2,500萬英鎊，羅致白禮頓門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）。
英國媒體報道，除了熱刺、韋斯咸及車路士有意簽入馬古尼之外，愛華頓最近也加入戰團。報道指，曼聯希望以3,500萬英鎊出售這位目前仍是身價最貴的後衛，然而他的周薪達到20萬英鎊，而且與紅魔仍有兩年合約，加上他希望離隊前球會可繳清他1,000萬英鎊的合作，這成為了他離隊的阻力。而報道指，韋斯咸在提出2,000萬英鎊的轉會費被拒後，準備開出新的報價，然而報道指，愛華頓的報價似乎都比韋斯咸的吸引。
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白禮頓拒放卡些度
至於車路士方面，球隊在出售門將的艾度亞文迪（Edouard Mendy）到沙特阿拉伯之後，球隊據報同意出價2,500萬英鎊簽入白禮頓的山齊士，並期望能與隊中的西班牙門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）爭逐正選。25歲的山齊士，10年前已從西班牙加盟白禮頓，至2020年開始為白禮頓的一隊效力，並在近兩季成為球隊主力。
車路士的另一個來自白禮頓的目標摩西斯卡些度（Moises Caicedo），白禮頓就不希望在今季放人。另外有關於前鋒的盧卡古（Romelu Lukaku），車路士雖然希望盡快「甩手」，並以他作為收購祖雲達斯前鋒杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）的一部份，不過祖雲達斯就希望車路士付出3,500萬英鎊的轉會費。
紐卡素欲簽入英格蘭U21守將
英國傳媒又報道，來季參與歐聯的紐卡素，同意以4,000萬英鎊簽入修咸頓的英格蘭守將利夫拿文度（Tino Livramento）。這位英格蘭U21代表，在2021年才以500萬英鎊從車路士來投，雖然修咸頓降班，但仍獲可觀的轉會費進行重組。另外媒體報道，狼隊的領隊盧柏迪古（Julen Lopetegui）不滿球會在今夏未有增兵，打算辭職。
另外，沙特阿拉伯在收購歐洲球星的速度未有放緩，據報吉達艾阿里打算收購西甲巴塞隆拿的中場基斯爾（Franck Kessie），而艾納斯亦對巴塞守將的基文迪朗格勒（Clement Lenglet）有興趣。