轉會消息｜曼聯中堅馬古尼傳獲愛華頓招攬　車路士欲收購白禮頓門將

在曼聯被投閒置散的英格蘭守將哈利馬古尼（Harry Maguire），據報獲得多支的英超球會青睞，打算將他帶離紅魔，當中有指愛華頓可能最有機會成為「麥麥送」的新東家。而車路士據報已同意以2,500萬英鎊，羅致白禮頓門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）。

英國媒體報道，除了熱刺、韋斯咸及車路士有意簽入馬古尼之外，愛華頓最近也加入戰團。報道指，曼聯希望以3,500萬英鎊出售這位目前仍是身價最貴的後衛，然而他的周薪達到20萬英鎊，而且與紅魔仍有兩年合約，加上他希望離隊前球會可繳清他1,000萬英鎊的合作，這成為了他離隊的阻力。而報道指，韋斯咸在提出2,000萬英鎊的轉會費被拒後，準備開出新的報價，然而報道指，愛華頓的報價似乎都比韋斯咸的吸引。