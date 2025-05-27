轉會消息｜曼聯傳將簽入狼隊前鋒根夏　拿玻里信心獲迪布尼加盟

正當曼聯已來到亞洲之際，球隊已為來季增兵展開工作。據英國媒體報道，狼隊的巴西前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）與曼聯的洽談接近尾聲，將會加盟這支英超褪色勁旅。另外今夏離開曼城的比利時中場奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）有指已經暫停與美職聯的接洽，並與新科意甲冠軍的拿玻里在討論加盟。

今季在英超以第16名完成的曼聯，正展開季尾「撲水之旅」。而英國多間媒體報道，曼聯已經為新球季的增兵出手，據英國廣播公司（BBC）報道，曼聯會以6,250萬英鎊的轉會費，收購狼隊的巴西前鋒根夏，紅魔會以兩年期分3次支付有關的轉會費用，首期為2,080萬英鎊，餘下分兩期在2026年球季完結前繳清。報道指目前雙方就個人條件方面即將達成協議。至於狼隊方面已獲得正式通知，並會在近日完成轉會。報道指，因為根夏的「贖身費」為6,250萬英鎊，故曼聯毋須與狼隊討價還價，直接與根夏商討。25歲的根夏在2023年1月先以借用形式從馬德里體育會加盟，至今為狼隊上陣92場，並取得33個入球。