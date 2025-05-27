轉會消息｜曼聯傳將簽入狼隊前鋒根夏　拿玻里信心獲迪布尼加盟

正當曼聯已來到亞洲之際，球隊已為來季增兵展開工作。據英國媒體報道，狼隊的巴西前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）與曼聯的洽談接近尾聲，將會加盟這支英超褪色勁旅。另外今夏離開曼城的比利時中場奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）有指已經暫停與美職聯的接洽，並與新科意甲冠軍的拿玻里在討論加盟。
今季在英超以第16名完成的曼聯，正展開季尾「撲水之旅」。而英國多間媒體報道，曼聯已經為新球季的增兵出手，據英國廣播公司（BBC）報道，曼聯會以6,250萬英鎊的轉會費，收購狼隊的巴西前鋒根夏，紅魔會以兩年期分3次支付有關的轉會費用，首期為2,080萬英鎊，餘下分兩期在2026年球季完結前繳清。報道指目前雙方就個人條件方面即將達成協議。至於狼隊方面已獲得正式通知，並會在近日完成轉會。報道指，因為根夏的「贖身費」為6,250萬英鎊，故曼聯毋須與狼隊討價還價，直接與根夏商討。25歲的根夏在2023年1月先以借用形式從馬德里體育會加盟，至今為狼隊上陣92場，並取得33個入球。
至曼城中場迪布尼的去向，據報他可能會留在歐洲。據意大利傳媒的報道，新科意甲冠軍的拿玻里，球會體育總監文拿（Giovanni Manna）向傳媒透露，他們一直在與迪布尼接觸，並已「見到終點線」。在之前迪布尼有傳獲得美職聯的芝加哥火焰招手，但上周就指拿玻里「攔途截劫」，中途殺出與迪布尼商討，也令這位33歲的比利時中場暫停了與美職聯方面的聯繫。迪布尼與曼城的合約到本月底結束。
比寧咸弟或轉戰德甲
另外，英國媒體指，曼城有意羅致AC米蘭的中場雷恩達斯（Tijjani Reijnders），這位26歲的荷蘭中場有傳藍月亮開價5,500萬英鎊轉會費。至於有指，雖然英格蘭國腳祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的弟弟祖比比寧咸（Jobe Bellingham）協助英冠球會的新特蘭升上英超，但這位19歲英格蘭中場可能來季不會留在英國，而是轉戰德甲，英國天空體育報道指德甲的法蘭克福正與祖比接洽，而另一支德甲球隊的RB萊比錫都有意邀其加盟。