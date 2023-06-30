轉會消息︱曼聯傳與車路士達成協議　將簽入美臣蒙特

英超的曼聯在簽入英格蘭中場美臣蒙特（Mason Mount）的轉會，在周四（29日）據報獲得突破，球會已同意以5,500萬英鎊（約5.4億港元）的轉會費，再加500萬英鎊的附加條件，羅致該年輕中場。
多個英國媒體報道，之前拒絕了曼聯3次報價的車路士，由於需要在今日（30日）之前出售球員以抵銷去季花費的6億英鎊（約59.3億港元）轉會費，以符知財務公平原則。因此最終接納曼聯的報價，以5,500萬英鎊轉會費及500萬英鎊附加條件，將蒙特售予紅魔。傳媒報道，車路士雖然不希望放走這位6歲就在球隊青訓系統培育的年輕中場，然而雙方在續約方面難達成共識，在蒙特合約明年到期下，球會被迫放售。而這將會是曼聯今季的首簽，不過仍有待下周完成體測後落實，並將簽約5年。
除了蒙特之外，媒體亦報道藍戰士的另一位青訓產品羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek）將會加盟意大利的AC米蘭。至於曼聯方面，英國傳媒報道，主帥滕哈格（Erik ten Hag）叫停了後備門將湯希頓（Tom Heaton）加盟盧頓的轉會，原因是球會首席門將的迪基亞（David de Gea），或有機會在日內離隊。不過球隊同意已向國際米蘭的奧拿拿（Andre Onana）招手。
金玟哉傳將投拜仁
至於曼聯的後防目標南韓守將金玟哉，有傳與德國拜仁慕尼黑達成協議，或將從意甲轉投德甲，成為拜仁球會史上第2位南韓球員。同時，英國媒體指，拜仁在被熱刺拒絕報價之後，已退出哈利卡尼（Harry Kane）的爭逐，並將目標轉向拿玻里的前鋒域陀奧森漢（Victor Osimhen）。
而媒體亦報道，阿仙奴在獲得夏維斯（Kai Havertz）後，亦將落實荷蘭守將添巴（Jurrien Timber）的轉會，轉會費約4,700萬歐元（約4億港元）。另外今夏轉會市場活躍的沙特阿拉伯球會，據報伊蒂哈德向蘇超的些路迪，開出2,500萬英鎊的轉會費，收購球隊的葡萄牙翼鋒祖達（Jota）。