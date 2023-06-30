轉會消息︱曼聯傳與車路士達成協議　將簽入美臣蒙特

英超的曼聯在簽入英格蘭中場美臣蒙特（Mason Mount）的轉會，在周四（29日）據報獲得突破，球會已同意以5,500萬英鎊（約5.4億港元）的轉會費，再加500萬英鎊的附加條件，羅致該年輕中場。

多個英國媒體報道，之前拒絕了曼聯3次報價的車路士，由於需要在今日（30日）之前出售球員以抵銷去季花費的6億英鎊（約59.3億港元）轉會費，以符知財務公平原則。因此最終接納曼聯的報價，以5,500萬英鎊轉會費及500萬英鎊附加條件，將蒙特售予紅魔。傳媒報道，車路士雖然不希望放走這位6歲就在球隊青訓系統培育的年輕中場，然而雙方在續約方面難達成共識，在蒙特合約明年到期下，球會被迫放售。而這將會是曼聯今季的首簽，不過仍有待下周完成體測後落實，並將簽約5年。