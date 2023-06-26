轉會消息︱曼聯傳願蝕讓辛祖　車路士將簽入維拉利爾前鋒

曼聯在收購車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），出價仍未獲得藍戰士的滿意，有傳球隊已將轉移目標。而英國傳媒就指，曼聯打算放售隊中的13名球員，當中包括中場的查頓辛祖（Jadon Sancho）。
英國《每日郵報》指，曼聯打算出售隊中的多位球員以籌集轉會資金，當中包括以4,500萬英鎊（約4.48億港元）出售中場的辛祖，這位英格蘭的國腳，在兩年前以7,300萬英鎊加盟。而包括麥湯米尼（Scott McTominay）、哈利馬古尼（Harry Maguire）以及甸軒達臣（Dean Henderson）、費特（Fred）以及雲迪碧克（Donny van de Beek）都是今夏將放售的球員。
高列巴尼落實投希拉爾
至於車路士方面，繼續放售陣中的球員，當中守將的高列巴尼（Kalidou Koulibaly）已落實加盟沙特阿拉伯的希拉爾，連同之前的尼高路簡迪（N'Golo Kante）及仍與吉達艾阿里商討的門將艾度亞文迪（Edouard Mendy），車路士將在今夏多達3人轉戰沙特。而英國媒體亦表示，藍戰士已準備好以3,500萬歐元（約2.98億港元），以啟動西甲維拉利爾的塞內加爾前鋒尼高拉斯積臣（Nicolas Jackson）的轉會條件，簽入這位今季為黃色潛水艇攻入13球的球員，據報積臣將在車路士完成體測後加盟。
另外有傳曼城向德甲的RB萊比錫，求購隊中的克羅地亞中堅加華度爾（Josko Gvardiol），不過萊比錫對這位中堅的標價達到1億歐元（約8.5億港元）。同時，前西班牙國家隊主帥安歷基（Luis Enrique），據報亦將在本周確定加盟法甲的巴黎聖日耳門，取代離隊的基迪亞（Christophe Galtier）成為這支法甲冠軍的新主帥。