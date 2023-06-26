轉會消息︱曼聯傳願蝕讓辛祖　車路士將簽入維拉利爾前鋒

曼聯在收購車路士中場美臣蒙特（Mason Mount），出價仍未獲得藍戰士的滿意，有傳球隊已將轉移目標。而英國傳媒就指，曼聯打算放售隊中的13名球員，當中包括中場的查頓辛祖（Jadon Sancho）。

英國《每日郵報》指，曼聯打算出售隊中的多位球員以籌集轉會資金，當中包括以4,500萬英鎊（約4.48億港元）出售中場的辛祖，這位英格蘭的國腳，在兩年前以7,300萬英鎊加盟。而包括麥湯米尼（Scott McTominay）、哈利馬古尼（Harry Maguire）以及甸軒達臣（Dean Henderson）、費特（Fred）以及雲迪碧克（Donny van de Beek）都是今夏將放售的球員。