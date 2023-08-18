轉會消息｜曼聯女球迷反對格連活特回歸　遠藤航赴利物浦體測

曼聯的前鋒美臣格連活特（Mason Greenwood），因為打女友的事件，雖然在2月已經被有關當局的撤控，然而至今他還未能回歸球隊。早前有指這位曼聯前鋒可能將回歸一隊訓練，但球會仍未有公布，而大批曼聯的女球迷亦表明反對。

自襲擊女友事件，令格連活特被停止操練，雖然2月檢察院撤控，曼聯曾表示會交由球會考慮各方面情況，決定這位年輕前鋒去留，但球會至現在仍沒有公布。據報球會徵詢了曼聯全隊，包括男女子隊及球會高層等的意見，看看他們是否可以接受，不過最後還是不能下決定。有傳最終決定權落入曼聯總監阿諾（Richard Arnold）手上，並在對狼隊的揭幕戰前決定，不過最後還是延期。

不過在近日，不少曼聯球迷發起抗議，除了不滿格拉沙家族遲遲未落實股權易手，另一個抗議的議題就是格連活特。而英國的電視主播Rachel Riley亦表明，如果格連活特回歸，就不會再支持曼聯。她表示：「我不會再支持曼聯，如果格連活特留在球會。」格連活特與曼聯的合約到2025年結束，而他自去年初發生事件以後就未能回歸球會操練。

車路士目標轉移到法甲翼鋒

在轉會市場上，英超的車路士繼續四出增兵，球隊在收購水晶宮的法國翼鋒米高奧利斯（Michael Olise），因為水晶宮表示尋找律師考慮以法律解決時，車路士決定退出斟介，而奧利斯亦與水晶宮續約4年。不過藍戰士仍有多個目標，當中包括諾定咸森林的比蘭莊臣（Brennan Johnson），然而除了車路士外，熱刺也對這威爾斯前鋒感興趣，森林亦將莊臣的叫價定在約4,000萬英鎊。而藍戰士的另一目標是比利時的謝利美杜古（Jeremy Doku），這位效力法甲雷恩的21歲翼鋒，同時亦是韋斯咸、曼城及熱刺的關注對象。

至於利物浦接連在轉會市場受挫下，或者會有好消息。球隊打算引入的日本中場遠藤航，據報德甲的史特加已同意1,600萬英鎊的轉會費，而球員已飛往利物浦準備接受體測。這位30歲的日本中場，可能成為紅軍防守位置的一個重要補完。同時紅軍亦對狼隊的加蓬中場勒美拿（Mario Lemina）感興趣。