轉會消息｜曼聯官宣岩拉伯特加盟　利物浦傳加入爭奪麥巴比

曼聯在正式落實摩洛哥國腳蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）的加盟，並會穿上4號球衣。這成為曼聯在轉會窗結束前的最後收購。而英國傳媒報道，利物浦計劃在明年暑假的轉會窗，簽入有意離開巴黎聖日耳門的「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）。

曼聯在轉會窗的最後階段，先後簽入土耳其門將的巴恩迪亞（Altay Bayindir）、前青訓產品的守將莊尼伊雲斯（Jonny Evans）以及借用熱刺的利古朗（Sergio Reguilon）。不過有關岩拉伯特的加盟就遲遲未有公布，直到今日曼聯才公布從意甲的費倫天拿，借用岩拉伯特。這位摩洛哥悍將，過去曾與曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）在烏德勒支合作，是滕帥其中一個心儀的轉會目標。