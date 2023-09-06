轉會消息｜曼聯官宣岩拉伯特加盟　利物浦傳加入爭奪麥巴比

曼聯在正式落實摩洛哥國腳蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）的加盟，並會穿上4號球衣。這成為曼聯在轉會窗結束前的最後收購。而英國傳媒報道，利物浦計劃在明年暑假的轉會窗，簽入有意離開巴黎聖日耳門的「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）。
曼聯在轉會窗的最後階段，先後簽入土耳其門將的巴恩迪亞（Altay Bayindir）、前青訓產品的守將莊尼伊雲斯（Jonny Evans）以及借用熱刺的利古朗（Sergio Reguilon）。不過有關岩拉伯特的加盟就遲遲未有公布，直到今日曼聯才公布從意甲的費倫天拿，借用岩拉伯特。這位摩洛哥悍將，過去曾與曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）在烏德勒支合作，是滕帥其中一個心儀的轉會目標。
法國的《隊報》報道，利物浦有意在明年的暑假，與皇家馬德里爭奪法國前鋒的麥巴比。早前的報道指，沙特的伊蒂哈德一直在追逐紅軍的埃及國腳穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），出價更高達2億英鎊，因此在獲得鉅額轉會費下，也令紅軍打算在獲得該筆鉅款下，加入爭奪麥巴比以提升球隊的實力。西班牙媒體就指，紅軍本來打算用烏拉圭前鋒的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），交換馬德里體育會的翼鋒祖奧菲歷斯（Joao Felix），不過菲歷斯拒絕了紅軍，並在轉會窗關閉前借用至巴塞隆拿。
曼城對白禮頓新星感興趣
至於曼城有傳亦在觀察白禮頓的前鋒艾雲費格遜（Evan Ferguson）。球隊期望可以用這位18歲的愛爾蘭前鋒，與隊中的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在前線上合作。另外，英國的媒體報表示，曼聯打算與右閘的雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）續約，原因是這位曾被指會遭紅魔棄用的守將，在今季表現獲滕帥的賞識。至於前曼聯中場的連格（Jesse Lingard），據報突然吸引球會的爭奪，雖然有指韋斯咸有意在這個國際賽期間向「連皇」開出短期合約，不過媒體指土耳其的加拉塔沙雷及費倫巴治，都對這位前紅魔感興趣。