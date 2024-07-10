轉會消息｜曼聯格連活特投馬賽遇球迷反對　傳里爾已同意18歲守將轉會

曼聯的青訓前鋒美臣格連活特（Mason Greenwood），雖然據英國媒體指出，獲得法甲的馬賽同意以2,670萬英鎊的轉會費連同附加條件簽入，但卻遭到球會的球迷甚至是市長的反對。而曼聯想簽入的法國年輕中堅，雖然獲里爾同意放行，但有傳球員並不太願意加盟紅魔。

因為襲擊女友一度被紅魔雪藏及被檢控的格連活特，雖然獲得現任妻子不作供而獲撤銷起訴，但其職業路仍受不少女權主義者阻止。在上季外借出走西甲，於基達菲取得表現，不少的歐洲球會都有意簽入。而英國媒體指出，馬賽將是這位爭議人物的下一站。英國傳媒表示，曼聯已同意馬賽提出的2,670萬英鎊轉會費以及附加條件，當中包括再轉會曼聯可獲40%至50%的分成，並正等候他前往法國進行體測及簽約。