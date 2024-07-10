轉會消息｜曼聯格連活特投馬賽遇球迷反對　傳里爾已同意18歲守將轉會

曼聯的青訓前鋒美臣格連活特（Mason Greenwood），雖然據英國媒體指出，獲得法甲的馬賽同意以2,670萬英鎊的轉會費連同附加條件簽入，但卻遭到球會的球迷甚至是市長的反對。而曼聯想簽入的法國年輕中堅，雖然獲里爾同意放行，但有傳球員並不太願意加盟紅魔。
因為襲擊女友一度被紅魔雪藏及被檢控的格連活特，雖然獲得現任妻子不作供而獲撤銷起訴，但其職業路仍受不少女權主義者阻止。在上季外借出走西甲，於基達菲取得表現，不少的歐洲球會都有意簽入。而英國媒體指出，馬賽將是這位爭議人物的下一站。英國傳媒表示，曼聯已同意馬賽提出的2,670萬英鎊轉會費以及附加條件，當中包括再轉會曼聯可獲40%至50%的分成，並正等候他前往法國進行體測及簽約。
然而有關轉會未必會這麼順利，除了有馬賽球迷表達反對，馬賽的市長也不支持，他指格連活特曾受過的指控並不能夠接受：「格連活特的行為是無法形容及不能接受。打太太，我看過那些影像真的很讓我震驚。以這方式侵害丸太根本就不是人，他不能在這球隊取得位置。馬賽足球會及馬賽的價值絕非如此。這是可恥的，我會要求馬賽不要簽格連活特，我不想我球會被打太太的某人而蒙羞。」
里爾約羅較想轉投皇馬
另外紅魔向法甲里爾出價4,200萬英鎊收購18歲的法國中堅約羅（Leny Yoro）據報已獲批准，曼聯正與約羅商討轉會的合約。然而英國的《太陽報》就指，約羅個人較有興趣加盟皇家馬德里多於曼聯。至於另一位守將的班夫韋特（Jarrad Branthwaite），據報曼聯的第2次開價再被愛華頓拒絕。