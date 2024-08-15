轉會消息｜曼聯般奴費南迪斯續約至2027　列奧斯將投美職

曼聯在周三（14日）宣布，與隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）續約。而意甲的拿玻里有傳對曼聯的中場麥湯米尼（Scott McTominay）感興趣，至於多蒙特的前德國中場馬高列奧斯（Marco Reus），或將加盟美職聯的洛杉磯銀河。
曼聯宣布，般奴與球會簽下新約，讓他會留在球隊至2027年季尾，而曼聯亦有延長的條款。29歲的般奴在2020年1月加盟曼聯至今，其合約原本在2026年季尾才到期。般奴在官方網站表示：「所有人都知道我對曼聯的熱情，我看到未來是會有多正面，而我正享受着帶領球隊向前邁進。我知道穿上這球衣的責任和代表性，以及代表這輝煌的球會所需要的奉獻精神及對勝利的渴望。」
拿玻里擬借用麥湯米尼
另外，意甲的拿玻里據報對蘇格蘭國腳的麥湯米尼感興趣，不過球隊傾向與曼聯提出借用。而曼聯亦計劃出售明年約滿的丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），有指多支球會已向曼聯開出條件。至於拿玻里同時將完成另一位蘇格蘭國腳比利基莫亞（Billy Gilmour）的轉會，這位23歲中場或將從白禮頓加盟意甲。而白禮頓就已從德甲的緬恩斯簽入德國的U21國腳古路達（Brajan Gruda），該位20歲的德國中場與海鷗簽約4年，轉會費據報約2,500萬英鎊。
至於在上季宣布離開多蒙特的德國前國腳列奧斯即將加盟美職聯的洛杉磯銀河。美國的ESPN報道，35歲的列奧斯預計會在周四（15日）落實加盟。這位前多蒙特主將，在效力多蒙特12年上陣426之入171球，並且3次贏得德甲年度最佳球員。除了銀河之外，列奧斯之前也傳與另一支美職球隊的聖路易斯城SC。
英格蘭的車路士有傳與拿玻里在重啟尼日利亞射手域陀奧森漢（Victor Osimhen），而法甲的巴黎聖日耳門亦有興趣加入戰團，不過球隊就因此會降低對曼聯的英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）的興趣。