轉會消息｜曼聯般奴費南迪斯續約至2027　列奧斯將投美職

曼聯在周三（14日）宣布，與隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）續約。而意甲的拿玻里有傳對曼聯的中場麥湯米尼（Scott McTominay）感興趣，至於多蒙特的前德國中場馬高列奧斯（Marco Reus），或將加盟美職聯的洛杉磯銀河。

曼聯宣布，般奴與球會簽下新約，讓他會留在球隊至2027年季尾，而曼聯亦有延長的條款。29歲的般奴在2020年1月加盟曼聯至今，其合約原本在2026年季尾才到期。般奴在官方網站表示：「所有人都知道我對曼聯的熱情，我看到未來是會有多正面，而我正享受着帶領球隊向前邁進。我知道穿上這球衣的責任和代表性，以及代表這輝煌的球會所需要的奉獻精神及對勝利的渴望。」