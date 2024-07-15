轉會消息｜曼聯落實簽入舒克斯　車路士阿仙奴爭意大利守將

在歐洲國家盃落幕，各地聯賽也準備在下月開鑼。各大球會開始新季的組軍，當中曼聯率先落實簽入荷蘭前鋒的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）成為球隊今季首個主要收購。而據報另一位荷蘭守將的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）亦在短期落實來投。
曼聯在歐國盃的決賽之前，已宣布舒克斯的加盟。這位23歲的前拜仁慕尼黑青年軍，去季成為意甲博洛尼亞的神射手，並協助球隊取得歐聯的參賽席位。舒克斯在球會官網表示：「在與領隊以及球會高層討論後，我知道對球隊的未來是有多興奮，我已急不及待成為曼聯成功的一部份。」根據英國傳媒報道，舒克斯的轉會費約4,250萬歐元，當中4,000萬歐元是舒克斯的轉會條件，而額外的金額是攤分3年支付的額外開支。而舒克斯與曼聯簽約5年。
曼聯的翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）雖然早前返回曼聯基地復操，並與主帥的滕哈格（Erik ten Hag）冰釋前嫌，不過仍有傳意甲的的祖雲達斯有意簽入，而辛祖亦將不會隨曼聯參與在周一（15日）作客挪威對洛辛堡的季前友賽。然而曼聯對這位英格蘭翼鋒的標價仍達4,000萬英鎊。
利物浦欲簽英格蘭國腳古希
另外，英國的天空電視台報道，博洛尼亞的意大利國腳卡拉科利（Riccardo Calafiori）也受到英超豪門的青睞，包括車路士及阿仙奴都有意簽入這個意大利新晉國腳。而雖然車路士有意簽入，但據報球員傾向加盟阿仙奴。至於利物浦，亦打算從水晶宮簽入英格蘭國家隊中堅馬克古希（Marc Guehi）。