轉會消息｜曼聯落實簽入舒克斯　車路士阿仙奴爭意大利守將

在歐洲國家盃落幕，各地聯賽也準備在下月開鑼。各大球會開始新季的組軍，當中曼聯率先落實簽入荷蘭前鋒的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）成為球隊今季首個主要收購。而據報另一位荷蘭守將的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）亦在短期落實來投。

曼聯在歐國盃的決賽之前，已宣布舒克斯的加盟。這位23歲的前拜仁慕尼黑青年軍，去季成為意甲博洛尼亞的神射手，並協助球隊取得歐聯的參賽席位。舒克斯在球會官網表示：「在與領隊以及球會高層討論後，我知道對球隊的未來是有多興奮，我已急不及待成為曼聯成功的一部份。」根據英國傳媒報道，舒克斯的轉會費約4,250萬歐元，當中4,000萬歐元是舒克斯的轉會條件，而額外的金額是攤分3年支付的額外開支。而舒克斯與曼聯簽約5年。